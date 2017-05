Auer creció en la región de Provence en Francia y a sus 48 años, cuenta con una experiencia que lo ha llevado a crear su estilo propio. Estudió en Penninghen y realizó sus primeras prácticas profesionales con Christian Liaigre y posteriormente trabajó en el estudio de Philippe Starck. “He sido muy afortunado por empezar desde abajo y no haberme saltado ningún paso en el camino” afirma Auer al hablar sobre su desarrollo.

Wilson Associates –firma internacional líder en diseño interior– lo contactó y se convirtió en su director artístico, la formula funciono, fue un éxito. Auer tiene más demanda por fuera de Francia, actualmente trabaja en proyectos en China, Dubai, Estados Unidos y el Caribe. Está seguro que el hecho de ser francés le ha abierto muchas puertas debido a la connotación que tiene el mundo sobre la elegancia francesa. Se considera un seguidor de los decoradores: Paul Dupré Lafon, André Arbus y Jaques Adnet, afirma que no estaría donde está, si no fuera por su equipo y los artesanos que lo rodean, “Lo que realmente me enorgullece es cuando un cliente me dice que se siente en casa en un interior diseñado por mi.”

Admite que raramente ve revistas de interiores o visita ferias, según él, no tiene un estilo marcado, “Una página en blanco es la base de todo. Las líneas se vuelven fluidas y entonces tu debes organizar las formas, encontrar la voz del proyecto, en cuanto las ideas están en orden, llevarlo a otro nivel.”

