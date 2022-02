Estos son los tonos tendencia en pintura para este nuevo año

Cuatro tendencias transversales son las propuestas por la compañía Pintuco para este nuevo año. La naturaleza es una de las principales fuentes de inspiración.

Comienza 2022 y el tono propuesto para este año por la compañía Pantone es Very Peri, un violeta que promete temporadas vibrantes. No obstante, cuando se trata de color no podemos quedarnos en uno solo, y la empresa Pintuco lo sabe. Por eso, para este año propone cuatro tendencias transversales, cada una compuesta por 10 colores, que “surgen de 24 meses de investigación profunda”, afirma Jesús Márquez, gerente de color de Pintuco.

La primera de ellas es Equilibrio Sostenible, “vinculada con los biomateriales, la protección de la vida y la sostenibilidad”. Tiene relación directa con el uso responsable de los recursos y el cuidado del planeta, por eso está compuesta por tonos terrosos, verdes y beige, que llevan a lo natural.

Interior design of ethnic living room with modern commode, round mirror, decoration, furniture and personal accessories. Template. White wall.

Jardín Primaveral está inspirada en el renacer. “Los tonos florales que usamos vienen de la necesidad que tiene el ser humano de volver a conectarse con la naturaleza, es dejar el afán, cambiarlo por algo más calmado y optimista”. Los colores son más vivos, como verde turquesa, vinotinto, naranja y pastel intermedio”. El urbanismo y la migración a las grandes ciudades son reconocidos en Estética Industrial, que habla de piedras, mármoles y materiales robustos –representados por los grises– contrastados con tonos naranja que simulan metales desgastados –como bronce y cobre–. Finalmente, Manifiesto

Pillows on pink sofa in white apartment interior with painting and flowers on copper table. Real photo

Digital toma de la virtualidad –que llegó para quedarse– colores más vivos, como azul tecno, verde esmeralda, fucsia, amarillo puro y negro: “Es una paleta para personas más atrevidas”.

Para más información visite. www.pintuco.com.co