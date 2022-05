Vuelve la feria del procesamiento de madera industrial y fabricación de muebles más importante de Colombia y Latinoamérica

Del 10 al 13 de mayo en Corferias se llevará a cabo la nueva feria de fabricación de muebles y procesamiento de madera más importante de Colombia y Latinoamérica Interzum Bogotá. Esta nueva edición llegará de la mano de la organización mundial Koelnmesse, y se estima que más de 10.000 visitantes asistan a este nuevo encuentro de la industria

No existe en el mundo un material tan único, tradicional y cálido como la madera. Las primeras civilizaciones la usaron como calefacción, armas, métodos de pezca y construcción de barcos pero en la Edad Media ya no había ningún proyecto arquitectónico que no contara con este material.

En Colombia por su parte, no solo es uno de los materiales aún más usados en construcción sino que hoy en día, su fabricación y uso ha logrado implementar practicas sostenibles con el medio ambiente convirtiéndolo en cada día un material innovador.

Es por eso que del 10 al 13 de mayo en Corferias se llevará a cabo la nueva feria de fabricación de muebles y procesamiento de madera más importante de Colombia y Latinoamérica Interzum Bogotá. Esta nueva edición llegará de la mano de la organización mundial Koelnmesse, y se estima que más de 10.000 visitantes asistan a este nuevo encuentro de la industria donde se desarrollarán varios ejes de acción como economía circular, sostenibilidad innovación y diseño con un componente especial enfocado en medio ambiente, madera legal, reforestación, novedades en la industria etc.

“Interzum bogotá será el punto de encuentro de la industria internacional del mueble, la transformación de la madera y su aplicación en el diseño de interiores, que presentará una amplia muestra comercial que abarca toda la cadena de valor de la industria, cifras relevantes, tendencias del mercado y los desarrollos más recientes basados en innovación, economía circular, sostenibilidad y diseño”, Christian Guarin Pulecio, director general de Koelnmesse Colombia.

Por otra parte, uno de los aliados estratégicos que tendrá la feria en el aspecto de sostenibilidad será Saving The Amazon, esta ONG que labora en la conservación de La Amazonía, por medio de la siembra de árboles con comunidades indígenas locales bajo el objetivo de unir al mundo en pro de la protección de la naturaleza, complementará la cadena de valor de interzum bogotá mediante la inclusión del segmento forestal, aspecto que se verá complementado con una de las temáticas principales del foro de la feria “Madera, pilar del crecimiento verde”, referente al Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Colombia, iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Corporación Autónoma Regional de Risaralda –CARDER-, WWF Colombia y FEDEMADERAS, y con el apoyo de la Unión Europea en Colombia, fortaleciendo así la conciencia ambiental dentro de este evento.

Además, cabe resaltar que está feria posiciona el mercado colombiano como el de mayor crecimiento entre las principales economías de la región latina, ofreciendo a los visitantes las mejores oportunidades para ingresar al mercado del mueble y la madera, que hoy goza de alto potencial.

La feria también contará con un componente académico de amplio espectro enfocado en las tendencias, la conciencia ambiental, la sostenibilidad y la innovación de materiales así como espacios tales como , pilar del crecimiento verde”, enfocados al medio ambiente de la mano de aliados como FEDEMADERAS y a la WWF Colombia y una rueda de negocios que busca concretar negocios con expectativa de cierres superiores a los 13 millones de dólares.

Finalmente, el gran atractivo que trae este año interzum bogotá, es el Distrito de Diseño -Piazza, esta novedad llega con un concepto internacional traído directamente desde interzum colonia, Alemania, y será una zona de inspiración en diseño e innovación de materiales que cuenta con dos componentes: una zona de experiencia que se ubicará en el pabellón 16 de Corferias con un espacio de 198 m². Este escenario contará con la participación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), <alsar>atelier, Primadera y el Centro de Materiales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano; y un componente académico ubicado en este mismo Pabellón, bajo el nombre de Smart Talks by interzum bogotá, donde los temas principales serán el interiorismo, las últimas tendencias en arquitectura y materiales disruptivos e innovadores para la creación de espacios.