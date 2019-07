»»Sostenibilidad: el futuro de la arquitectura y el diseño

Por estos días, varios arquitectos están lidiando con algunos de los desafíos más apremiantes del mundo en la duodécima edición del World Architecture Festival, el programa de premios de arquitectura más grande del mundo, que anuncia su preselección hoy.

Luego de que se estableciera ‘Architects Declare’, un colectivo de algunas de las prácticas más reconocidas que se han unido para anunciar un estado de emergencia climática, las entradas preseleccionadas del Festival Mundial de Arquitectura de este año incluyen diseños que demuestran cómo los edificios pueden desempeñar un papel importante en un futuro más sostenible.

Entre los preseleccionados se encuentra un eco-aeropuerto en Singapur diseñado por los arquitectos Safdie, centrado alrededor de un jardín público interior de 15,000m2 de vanguardia, que cuenta con una cascada interior de 40 metros que cae por el centro de un techo de vidrio en forma de rosquilla. , junto a 3.000 árboles y 100.000 arbustos de todo el mundo. Dortheavej Residence de BIG-Bjarke Ingels Group enarbola la bandera de las viviendas modulares asequibles y sostenibles en Copenhague, iluminando este naciente modo de construcción que tiene el potencial de ofrecer mucho a la crisis de la vivienda.

Estos son los 5 proyectos sostenibles que tiene que conocer de Colombia.

Mientras que uno de los ganadores del año pasado, Studio Gang, aborda las preocupaciones ambientales a nivel volumétrico a través de su proyecto ‘Solstice on the Park’, una torre residencial de 26 pisos en los EE. UU. optimizada para el desempeño ambiental a través de paneles de ventanas en ángulo que se inclinan hacia adentro a 72 grados, el ángulo preciso en el que el sol golpea El horizonte de Chicago a la altura del solsticio de verano. En la categoría de cultura, la Biblioteca Central de Helsinki Oodi por ALA Architects, anuncia una nueva era de diseño de bibliotecas donde las funciones tradicionales se encuentran con las modernas tecnología, para crear un edificio de casi cero energía con vistas panorámicas.

Las categorías ‘Proyecto futuro: Experimental’ y ‘Proyecto futuro: Infraestructura’ también lanzaron algunos proyectos emocionantes e innovadores, incluida la propuesta de un parque frente al mar en Nueva York, la transformación de tanques de petróleo en jardines comunitarios, por STUDIO V Architecture, y la propuesta para el hombre Rogers Partners, construidas por islas de barrera en el centro de la bahía para actuar como un sistema de protección contra sobretensiones para el Puerto de Houston

Arquitectos + Diseñadores Urbanos.

Entre los principales arquitectos del mundo preseleccionados están Zaha Hadid Architects, Heatherwick Studio, Bjarke Ingels Group, Rafael Vinoly Architects, Rogers Stirk Harbour + Partners, Grimshaw y White Arkitekter. Muchas prácticas más pequeñas también participarán para lanzar contra los grandes nombres. La lista reducida de 534 de este año, abarca desde proyectos residenciales privados hasta educación, infraestructura, atención médica, hospitalidad, culturales / cívicos, interiores y paisajísticos en 70 países.

WAF se volverá hacer en Amsterdam, Países Bajos, del 4 al 6 de diciembre de este año. Esta es la segunda vez que el evento se realiza en la capital holandesa, después de sus ediciones pasadas en Barcelona, ​​Singapur y Berlín.

Los arquitectos y diseñadores detrás de cada proyecto preseleccionado competirán por premios de categoría en WAF del 4 al 6 de diciembre. Las presentaciones de los diseños preseleccionados se realizarán a más de 100 jurados internacionales y frente a los delegados del festival. Los ganadores de la categoría compiten entre sí en el último día del festival, para competir por los últimos elogios de World Building of the Year, Future Project of the Year, Interior of the Year y Landscape of the Year.

El director del programa WAF, Paul Finch, comentó: “Nos hemos inspirado en los niveles de innovación en las proyectos de este año, que muestran la increíble variedad de formas en que los arquitectos están respondiendo a las emergencias globales de clima y biodiversidad que enfrentamos”. WAF y su evento compartido, INSIDE World Festival of Interiors, le darán la bienvenida en Amsterdam a más de 2,000 de los principales arquitectos y diseñadores del mundo que durante tres días tendrán programas de conferencias, premios, exposiciones y eventos complementarios del 4 al 6 de diciembre.

Dentro de los jurados que decidirán el Edificio Mundial del Año, entre otros, incluyen a Aaron Betsky, presidente de la Escuela de Arquitectura Frank Lloyd Wright; Anuradha Mathur, profesora de la Escuela de Diseño del Departamento de Arquitectura del Paisaje, Universidad de Pensilvania, Filadelfia; y Maria Warner Wong, directora de diseño de WOW Architects y Warner Wong Design.

Para más detalles sobre los Premios WAF y el festival, visite: www.worldarchitecturefestival.com