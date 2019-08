»»Zaha Hadid: el legado de la primera mujer en ganar un premio Pritzker

En 2004, la anglo-iraquí Zaha Hadid fue la primer mujer en recibir una de las mayores distinciones mundiales de la arquitectura. Thomas Pritzker, presidente de la fundación estadounidense Hyatt, la encargada del galardón, expresó con ovación lo gratificante y honorífico que significaba para el mundo que Hadid haya hecho historia.

Zaha Hadid pasó la mayor parte de su vida entre Beirut y Londres,-este último- donde realizó todos sus estudios sobre arquitectura, diseño y fundó su estudio. Fue alumna del enigmático arquitecto holandés Rem Koolhaas y también socia de la destacada firma internacional dedicada a la arquitectura contemporánea, el urbanismo y el análisis cultural Office for Metropolitan Architecture junto con Elia Zenghelis.

Su primer obra fue la Estación de Bomberos Vitra en Alemania en 1993, donde mezcló figuras geométricas y poligonales. Y ahí comenzó el deconstruccionismo que la acompañó y caracterizó a lo largo de su carrera. Hadid cambió el mundo de la arquitectura a su manera. Construyó museos de arte contemporáneo, Centros de ciencias y entre sus más destacados y memorables se encuentran el Mind Zone en el Domo del Milenio de Londres donde también realizó un trabajo de diseño de interiores, el pabellón puente de Zaragoza ganado por concurso, el edificio anexo a las bodegas Viña Tondonia en Haro y la estación de Euskotren en Durango.

Todo esto la llevó al reconocimiento internacional de un gremio que hasta el 2004 estaba acostumbrado a la aparición de hombres en distinguidos y reconocidos premios como el Pritzker. Pero este no fue su único ni último galardón. Más de 20 premios incluidos el 2005: Austrian Decoration for Science and Art (2005) y el Premio Jane Drew por “su contribución excepcional al status de las mujeres en arquitectura 2012; todos en honor a una larga carrera en vida que acabó el 31 de marzo de 2016 en Miami producto de una complicación médica.

Sin embargo, aunque más de 25 de sus obras que incluyen proyectos residenciales, urbanos y sociales, nunca fueron ejecutadas ni construidas, su legado continuó más fuerte que nunca después de su fallecimiento de la mano de Zaha Hadid Architects el estudio que ha terminado y realizado varias de las obras de la angloiraquí.

