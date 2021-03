5 libros de arquitectura recomendados por la librería Lerner

Escogimos junto con la Librería Lerner varios libros de arquitectura que podrá comprar online y disfrutar desde casa. ¿Cuál de estos es su favorito?

Marco Vitruvio Polión es quizá uno de los nombres con más peso en la historia de la arquitectura. Fue escritor, arquitecto, ingeniero y sirvió gran parte de su vida joven a Julio César, el dictador romano de la Edad Media. Y eso no fue todo. Vitruvio escribió, De Architectura, el tratado más antiguo sobre arquitectura -que se conserva en la actualidad- y que habla de órdenes, materiales, construcción, mecánica y tipos de edificios de la época que revolucionó.

Sin embargo, aunque fue el primero no fue el único. Los cambios históricos trajeron consigo nuevas formas de ver y concebir la vida, de diseñar ciudades y también de contarlo. Innumerables autores y arquitectos como Peter Zumthor, Rem Koolhaas y Jan Gehl, escribieron y dedicaron sus obras al urbanismo y la arquitectura clásica y contemporánea del nuevo milenio.

Es por eso que escogimos junto con la Librería Lerner varios libros de arquitectura y que además podrá comprar online.

Formgiving, el nuevo libro de BIG (Bjarke Ingels Group) y la última entrega de la trilogía de TASCHEN, lanza una mirada visionaria al horizonte del tiempo, desde el Big Bang hasta el futuro más lejano. El volumen aborda el desarrollo de la inteligencia, la sostenibilidad, la comunicación, la migración, la arquitectura y el diseño con el fin de dar forma hoy al mundo que queremos habitar en el futuro. Este libro está disponible en Inglés.

También encuentra otros libros de la trilogía: YES IS MORE y BIG HOT TO COLD.

En arquitectura, la sostenibilidad ha dejado de ser una opción para convertirse en imperiosa necesidad. Desde una guardería hasta un rascacielos de oficinas, una residencia de artistas o viviendas, Arquitectura sostenible presenta veintidós proyectos, ilustrados mediante fotografías de gran tamaño y calidad, e imágenes de detalles constructivos, así como planos, secciones, esbozos, e isométricos explotados. Una rigurosa selección de obras de arquitectura contemporánea llevadas a cabo por innovadores estudios de arquitectura internacionales. Este libro ilustra la construcción respetuosa con el entorno y el impacto social y económico que esta industria tiene en la actualidad.

Este libro resume la historia moderna de la arquitectura y el diseño de interiores y la explica a través de una selección de espacios diseñados a partir de 1900, cada uno de ellos creado de forma autónoma dentro del envoltorio de un edificio existente. Aunque en todos los casos se identifica el envoltorio o contexto arquitectónico, los interiores fueron creados histórica y estilísticamente de forma independiente, por lo que se consideran interiores esenciales. Este enfoque permitirá ver la historia del interiorismo como una entidad distinta, independiente de las normas establecidas de la historia de otros entornos construidos. Entender el espacio interior supone estudiar a fondo una gran variedad de cuestiones espaciales, tales como edificios, entorno, ocupación, escenografía, utilización del espacio y aspectos relacionados con los materiales y la estructura. También puede implicar ocuparse de aspectos pragmáticos o de circunstancias de carácter más psicológico. Pero siempre será el resultado de una amplia gama de procesos y prácticas espaciales.

Croquis City, anima a los arquitectos de todas las edades a imaginar y plasmar sus propias soluciones urbanas creativas que van desde lo más lúdico a lo más académico. Este nuevo título se centra en la ciudad, y nos plantea desafíos arquitectónicos como: dibujar la ampliación del Plan Cerdà; hacer un collage con los planos de Barcelona y Londres; dibujar un nuevo museo para tu artista favorito inspirándote en el Teatro-Museo Dalí, o diseñar nuevos colores para las fachadas históricas de Gerona. En palabras de Bowkett: “Este no es un libro sobre cómo dibujar, es más bien un diario, un cuaderno de dibujo o incluso un manual… pero lo más importante es que sea divertido trabajar con él.” Esta edición ha contado con el asesoramiento técnico de la arquitecta, Anna Fumadó Ciutat.

El Anuario AXXIS 2021 reúne la mejor selección de proyectos de arquitectos, diseñadores e interioristas nacionales que recurren a su ingenio e imaginación para dar forma a propuestas originales e innovadoras. En esta edición, el paisaje diverso e imponente de varias regiones del país no es solo fuente de inspiración, sino que se convierte en punto de partida para el proceso creativo y en parte integral de las casas y espacios que acoge.

Link para compra aquí.