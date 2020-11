Aniversario 30 años revista AXXIS: lo mejor está por venir

Termin a u n añ o si n precedente s e n l a histori a reciente . U n añ o e n e l qu e l a incertidumbr e y e l mied o s e apoderaro n de l mundo . Aú n n o sabemo s qu é ta n profunda s o duradera s serán la s secuela s d e est a transformación . Falt a qu e pas e u n tiemp o prudent e y exist a certeza d e qu e l a pandemi a est á controlad a –ojal á superada – par a pode r medi r s u impact o desde un a perspectiv a informad a y objetiva . Fuimo s puesto s a prueb a –aú n l o estamos– . No obstante , val e l a pen a resalta r nuestr a resilienci a com o paí s y com o sociedad.