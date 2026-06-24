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Durante mucho tiempo, el baño fue uno de los espacios más funcionales de la vivienda. Un lugar destinado a resolver necesidades prácticas, donde la eficiencia parecía estar por encima de cualquier otra consideración.

Los baños son espacios que ‘transmiten emociones’

Sin embargo, la manera en que habitamos nuestros hogares ha cambiado —eso es indiscutible, en especial desde 2020—, y con ella, la forma de concebir cada uno de sus ambientes. Hoy, el baño es más que un lugar de uso cotidiano; es un escenario para el bienestar, para tener un momento de pausa lejos del ajetreo del día y, claro está, para el cuidado personal.

Los baños son espacios que ‘transmiten emociones’

Esta transformación responde a una búsqueda más amplia. En una época en la que las personas valoran cada vez más la calidad de las experiencias que viven dentro de sus hogares, el diseño adquiere un papel fundamental. Ya no se trata de elegir materiales o definir una distribución eficiente, sino de construir atmósferas capaces de transmitir sensaciones, despertar emociones y reflejar la identidad de quienes las habitan.

Sobre lo último en baños

Las tendencias actuales proponen ambientes que apelan a los sentidos, por medio de texturas en las superficies, acabados que atraen las miradas y el modo como la luz interactúa con los materiales para transformar la percepción del espacio. Empresas como Corona han sabido leer esto al detalle con sus nuevos lanzamientos para baños.

Los baños son espacios que ‘transmiten emociones’

En este contexto, las superficies cobran una relevancia especial. Las nuevas tendencias en diseño interior han encontrado en las baldosas de gran formato una herramienta capaz de redefinir la espacialidad. Su presencia continua reduce las interrupciones visuales, amplía la percepción de los espacios y aporta una sensación de fluidez que resulta valiosa en los baños contemporáneos.

Los baños son espacios que ‘transmiten emociones’

A esto se suma la creciente preferencia por acabados inspirados en mármoles y texturas naturales, materiales que conectan el interior con referencias orgánicas y aportan una estética sobria, sofisticada y atemporal. La búsqueda de ambientes más sensoriales también se refleja en los elementos que conforman el espacio.

Los baños son espacios que ‘transmiten emociones’

Los muebles de baño incorporan acabados y tonalidades que enriquecen la experiencia visual mediante colores como azul, blanco y beige, acompañados por detalles ranurados que aportan profundidad y textura. Más que simples piezas funcionales, se convierten en elementos capaces de definir el carácter del sitio.

Los baños son espacios que ‘transmiten emociones’

Algo similar ocurre con los sanitarios y las griferías, cuya evolución responde tanto a criterios estéticos como a nuevas formas de interacción. Los tonos gris y negro mate amplían el lenguaje visual tradicional del baño y ofrecen opciones que dialogan con interiores diversos.

Al mismo tiempo, soluciones como las griferías instaladas en pared y los desarrollos enfocados en la ergonomía buscan hacer más intuitiva, cómoda y natural la experiencia de uso.

Nos encanta de la propuesta de Corona

1. Los Centros Corona están diseñados para que las personas encuentren inspiración y exploren nuevas posibilidades al momento de remodelar.

2. Los baños no solo son lugares utilitarios, son también escenarios donde se construyen rutinas y se generan momentos de bienestar.

3. Cómo un baño bien diseñado se puede transformar en un espacio que favorece el descanso y la desconexión.

www.corona.co.