Blanco en el hogar: un color ideal para maximizar espacios

El blanco siempre será una buena opción cuando se trata de áreas pequeñas, ya que este color amplía e ilumina los ambientes.

En esta cocina, en Bogotá, optimizaron cada zona para alcanzar una funcionalidad práctica pero sencilla a la vez. “Quería que se mimetizaran los muebles altos, los bajos y el mesón”, explica la arquitecta Mónica Díaz, responsable de este diseño.

Para lograrlo, además de no poner manijas, empleó la fórmica blanca Opak, de la compañía Lamitech, “con un look ultramate que no deja registro de huella y tiene alta resistencia al rayado”. En esta cocina la calidez está dada por la madera del mueble de hornos, con fórmica Provence Teak Marsala, también de Lamitech, y para el piso –que va hasta la zona de lavandería– optó por listones tipo madera, referencia Roble Selva, de Acquafloor, que son “resistentes a la humedad, con registro sincronizado que se ve muy natural”. www.lamitech.com.co