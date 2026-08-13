Los arquitectos que diseñaron este proyecto en Gliwice, Polonia, se inspiraron en el concepto comercial de su cliente para llegar a los materiales que lo compondrían.

El proyecto integra una oficina, un taller y una bodega.

Gambit, una empresa especializada en la comercialización de tubos, le encargó al KWK Promes el diseño de un edificio de oficinas y bodega que sirviera como su singular carta de presentación. Sin embargo, los arquitectos recibieron el encargo de hacerlo al menor costo posible.

Esta bodega hecha de tubos combina diseño de lujo con funcionalidad y economía

Para resolver estas exigencias, tuvieron la idea de utilizar el material con el que comercia el cliente, que además podían adquirir al mejor precio posible. Al mismo tiempo, querían que las secciones de oficinas y bodega formaran un conjunto unificado. Como resultado, diseñaron el edificio para que pareciera una pila de tubos, lo que les permitió transmitir de inmediato a qué se dedica la empresa.

En este lugar había anteriormente una planta de producción rectangular, pero los alrededores están conformados por viviendas con techos inclinados, a menudo acompañadas de construcciones auxiliares largas y cúbicas. Esto inspiró la forma final del edificio.

Esta bodega hecha de tubos combina diseño de lujo con funcionalidad y economía

Las tres funciones principales del edificio —una bodega, un taller para preparar pedidos y un área de oficinas— se reflejan en su forma. Una sección de dos pisos con paredes inclinadas alberga las oficinas, una sección más baja sirve como taller y el volumen más alto es la bodega.

La forma en que se dispusieron las tuberías determinó la inclinación del techo. La disposición de las tuberías creó el único ángulo posible, que definió la forma de esta parte del edificio. La sección de oficinas con el techo inclinado fue recortada en el segundo piso para cumplir con el límite de altura establecido por la normativa urbanística local y, además, para evitar generar un volumen innecesario.

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Sobre la elección de tubos

Ahora, la fachada finalmente no se construyó con las tuberías de Gambit —diseñadas para uso subterráneo—, ya que los arquitectos descubrieron que se oxidaban bajo la luz ultravioleta y no cumplían con los requisitos de seguridad contra incendios. En su lugar, recurrieron a láminas de aluminio sin tratar y de bajo costo, que no solo eran más económicas, sino que también habían demostrado su eficacia en proyectos anteriores, como la casa OUTrial, Unikato y Arca de Konieczny.

Este material desarrolla una pátina con el paso del tiempo y adquiere un carácter mate y crudo que recuerda al concreto. Es importante destacar que la lámina es bastante duradera y prácticamente indestructible, lo que facilita su mantenimiento.

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Las tuberías situadas en los bordes del edificio fueron tapadas para evitar que silbaran con el viento. Aunque los inversionistas inicialmente temían que el edificio pudiera convertirse en refugio para diversos animales, los arquitectos finalmente decidieron no instalar redes para aves. La protección había sido contemplada en el diseño, pero cuanto más reflexionaron sobre ello, más se inclinaban por la idea de que sería beneficioso que a las aves les gustara el edificio y este adquiriera una función adicional.

El diseño interior

Una de las características principales del interior es la entrada constante de luz natural. Los espacios de oficinas del primer piso, diseñados para el tráfico regular de empleados, cuentan con grandes ventanales con vistas a un pequeño jardín excavado en el área de estacionamiento. Mientas que el área de almacenamiento y las habitaciones auxiliares de la planta superior, que requieren un espacio flexible a lo largo de los muros exteriores, están iluminadas mediante tragaluces.

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El edificio cumple una función estrictamente industrial y está rodeado principalmente por parqueaderos para carros y camiones. Sin embargo, en el techo de la parte más baja, los arquitectos diseñaron una terraza de descanso para los empleados.

Para los arquitectos era muy importante lograr una coherencia entre funciones que normalmente son difíciles de integrar. En la mayoría de los edificios de este tipo, las oficinas simplemente se construyen al lado de la bodega principal, pero aquí todo se integra espacialmente.