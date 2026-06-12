Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

En el norte de Bogotá, donde la ciudad encuentra un ritmo más pausado sin perder conexión con sus ejes principales, Borneo se erige como una nueva pieza dentro del desarrollo urbano de La Colina. Se trata del nuevo proyecto de uso mixto —vivienda y comercio— pensado para disfrutar en familia durante todas las etapas de la vida. El proyecto —el número 28 de la constructora Cusezar en este sector— propone una lectura contemporánea de la vivienda familiar: dos torres de trece pisos, una escala contenida y una relación directa con el entorno inmediato, marcada por la cercanía a vías como la Autopista Norte, la avenida Boyacá y la calle 153. La presencia de una zona comercial en su base completa un conjunto pensado para resolver la vida cotidiana sin salir del barrio.

Fachada principal.

Así son los apartamentos de Borneo

Borneo plantea una manera de vivir en la que la amplitud se convierte en un recurso central. El proyecto, que se destaca por la modernidad de su arquitectura, ofrece dos tipos de apartamento: uno con un total de área construída de 132,61 metros cuadrados —área privada de 122,80— y otro formato más grande, de 150,14 metros cuadrados —área privada de 140,27—. Ambas tipologías tienen recorridos fluidos y una distribución que prioriza la luz natural y la relación entre espacios sociales y privados.

Terraza BBQ,

En este contexto, la vivienda se entiende como un lugar para proyectar distintas etapas de la vida: desde la rutina diaria hasta los momentos de celebración y encuentro, con acabados que acompañan esa intención y elevan la percepción del conjunto.

Cinema.

El proyecto se dirige a un perfil que valora el espacio, la ubicación y la posibilidad de mantener un estándar de vida alto dentro de la ciudad. Familias que han migrado hacia municipios cercanos en busca de mayor área encuentran aquí una alternativa para regresar a Bogotá sin renunciar a esa amplitud. A su vez, profesionales independientes con un estilo de vida sofisticado encuentran en Borneo una oportunidad para habitar un entorno que combina privacidad y conectividad.

Cooking lounge.

Disfrute y lujo en los ‘amenities’

Esto último se complementa con las posibilidades que ofrecen las áreas comunes del proyecto. La propuesta se despliega como una extensión natural de la vivienda. El gimnasio, sala de cine y las zonas de descanso sénior conviven con espacios pensados para distintas generaciones, como áreas infantiles y juveniles, terrazas sociales y un cooking lounge que invita a compartir. El coworking, por su parte, introduce una capa adicional de flexibilidad, alineada con nuevas formas de trabajo que integran lo doméstico y lo profesional.

Lobby.

Esta lógica se complementa con una aproximación consciente a la sostenibilidad. Cada unidad cuenta con la previsión para la instalación de cargadores de vehículos eléctricos, mientras que la selección de materiales responde a criterios de durabilidad y eficiencia. Son decisiones que, más allá de lo técnico, inciden en la forma en que se habita el espacio y en la relación del proyecto con su entorno.

Piscina cubierta.

En Borneo, la arquitectura funciona como soporte de la vida cotidiana, con una combinación precisa entre diseño, ubicación y servicios. Cada decisión del proyecto apunta a construir una experiencia residencial coherente, donde la amplitud, la luz y la relación entre espacios acompañan las dinámicas de quienes lo habitan. Un proyecto pensado para vivir con comodidad, continuidad y conexión con la ciudad.

Más información aquí.

Salón infantil.

Nota:

Renders:

Las imágenes aquí utilizadas son representaciones digitales que pueden variar en la percepción y construcción final.

Foto real apartamento modelo:

Las imágenes aquí utilizadas son representaciones que pueden variar en la percepción y construcción final.

El mobiliario, electrodomésticos, gasodomésticos, acabados y demás elementos que aparecen en el apartamento modelo, son una representación con el fin de ilustrar la utilización de los espacios y pueden diferir de lo entregado o no ser entregados según lo convenido en los contratos.