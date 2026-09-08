Juan Segundo Díaz Dopazo creció en la Patagonia y posteriormente se mudó a Buenos Aires para estudiar arquitectura, donde conoció a María Ayelén Olivieri Martínez. Siempre supo que algún día regresaría al sur, al bosque. Para él, la Patagonia es un lugar verdaderamente especial: sus paisajes vírgenes son incomparables. Lo que nunca imaginó fue la oportunidad de diseñar una serie de cabañas para sus padres, en pleno bosque de arrayanes.

Vivir en el bosque argentino: estas cabañas son íntimas y sensoriales

El proyecto, por la firma OJA (Arquitectura Orgánica y Alegre), consistió en la creación de un complejo turístico a escala boutique (250 m²) dentro de un bosque nativo de Coihues y Arrayanes, en un terreno escarpado con impresionantes vistas y acceso directo a las orillas del Lago Correntoso, un entorno increíblemente tranquilo y natural.

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Su propuesta consistía en «cabañas paisajísticas» modulares para dos o tres huéspedes, concebidas como un elemento más del bosque. Cada cabaña se integra con su entorno con una sensación de aleatoriedad controlada, compartiendo un lenguaje arquitectónico común, pero con sutiles variaciones que le otorgan a cada una una identidad única.

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Las cabañas fueron ubicadas en claros naturales donde no fue necesario talar árboles, manteniéndose fieles a su objetivo principal: crear una arquitectura que coexista armoniosamente con el bosque. A pesar de su tamaño compacto, las cabañas ofrecen una experiencia espacial cautivadora, disolviendo los límites entre el interior y el bosque circundante.

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El diseño de este tipo de cabaña

Cada unidad está diseñada como un único espacio abierto, dividido en medias plantas y acentuado por amplios ventanales estratégicamente ubicados. Estas aberturas amplían la sensación de espacio hacia el exterior y permiten que la densa vegetación de mirtos proporcione privacidad y una inmersión en la naturaleza. Este enfoque también fomenta la intimidad entre cada volumen y las zonas comunes del complejo.

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Los baños son amplios y cómodos. La cabaña más grande cuenta con una bañera independiente con vistas panorámicas, que invita a disfrutar de un baño caliente mientras contempla la nieve caer desde la ventana.

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Los arquitectos anticiparon los desafíos logísticos del proyecto: un terreno estrecho y en pendiente, densamente arbolado. Para solucionarlo, optaron por una construcción en seco sobre cimientos de hormigón armado, lo que requirió una planificación precisa y eficiente.

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Externamente, las cabañas presentan una morfología rocosa y agreste, revestidas de madera de eucalipto, tratada con la antigua técnica japonesa Shou Sugi Ban . Este método —carbonizar la superficie de la madera— crea una textura única y mejora la impermeabilidad, la resistencia al fuego, la sostenibilidad y la durabilidad.

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La madera ennegrecida sirve como fondo que realza el verde de los árboles y el blanco de la nieve. Como materiales complementarios se utilizaron madera de lapacho (una madera noble de color canela que recuerda a los arrayanes), vidrio, herrería negra y hormigón visto.

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En el interior, predomina un único material: la madera de guatambú. De color claro y sin nudos, contrasta marcadamente con el exterior oscuro y realza la sensación de amplitud. Utilizada en paneles de gran tamaño, aporta valor estético y eficiencia constructiva.

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Todo el mobiliario interior está elaborado con la misma madera, lo que da como resultado un diseño limpio y monolítico que fusiona visualmente muebles y pared, reforzando una estética minimalista y cohesiva.

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Hoy, los arquitectos recuerdan con orgullo un proyecto que ha conmovido a todos los que han visitado las Cabañas Paisajísticas. La obra también ha recibido reconocimiento internacional a través de múltiples nominaciones, premios y publicaciones.