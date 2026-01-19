Café Monstruo, ubicado al norte de Bogotá, es un espacio pensado para los amantes del café orgánico, las pizzas y la panadería artesanal horneada cada día. Sus pizzas son elaboradas con masa madre —que tiene un proceso de fermentación largo, más de 24 horas—, para luego ser horneadas a altas temperaturas, “dando un resultado crocante de interior suave”.

¿Ha ido a este lugar? Café Monstruo, un espacio como ningún otro en Bogotá

Detalles de Café Monstruo

El diseño interior de este café complementa perfectamente esa propuesta gastronómica: un ambiente acogedor con una estética industrial y detalles en madera y concreto brinda calidez con estilo. Este escenario no solo es ideal para reunirse con amigos o trabajar, sino también para disfrutar de los aromas que emanan del horno de piedra, protagonista silencioso en el fondo del local.

Esa sensación de estar en un lugar que equilibra lo urbano con lo artesanal se percibe en cada rincón y se vuelve inseparable de la experiencia culinaria de este espacio.

Su propuesta invita a quedarse, es un espacio que invita a vivir la calma del día. Es un lugar vivo, donde el diseño, la cocina y el respeto por los procesos artesanales construyen una experiencia honesta, cercana y profundamente bogotana.