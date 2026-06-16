Con una extensión de 3,600 m² de terreno y 835 m² construidos distribuidos en dos niveles más una terraza, esta casa ofrece una vista espectacular de Medellín y es un ejemplo sobresaliente de arquitectura y diseño contemporáneo.

Así es la casa de James Rodríguez en Envigado

Al ingresar a la vivienda, los visitantes son recibidos por una gran entrada que da paso a un espacio abierto y luminoso. La planta baja alberga las principales áreas de entretenimiento y recreación. Dentro de estos ambientes se destaca una cancha sintética de fútbol.

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Esta propiedad también cuenta con una cancha de baloncesto y un parque infantil, haciendo de este un espacio ideal para familias y para aquellos que disfrutan de un estilo de vida activo.

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Mientras tanto, la piscina está rodeada de un diseño paisajístico impecable que invita a relajarse y disfrutar del clima antioqueño. Cerca a este espacio se encuentra una zona de fogata y el área del BBQ que se encargan de crear el ambiente perfecto para reuniones nocturnas, ofreciendo un lugar para disfrutar de la gastronomía en compañía de amigos y familiares.

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Detalles del diseño de la casa

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Además, una de las características más destacadas de esta casa es su sistema de domótica de última generación. Está equipado con tecnología Creston que permite un control integral de la iluminación, el sonido y la seguridad de la casa.

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Otro punto importante en esta obra es la iluminación, que crea una atmósfera inigualable en cada espacio de la residencia. Este aspecto estuvo a cargo de la empresa italiana Flos, reconocida como la mejor a nivel latinoamericano.

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El sistema de sonido integral, tanto interno como externo, asegura una experiencia auditiva de alta calidad en toda la propiedad. Además, el sistema de seguridad, que cubre tanto el interior como el exterior de la casa, brinda tranquilidad y protección a sus habitantes.

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La sala de cine

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Equipada con los últimos y más sofisticados equipos, la propiedad ofrece una sala de cine privada que cuenta con sillas eléctricas de cuero, un proyector Infiniti, una pantalla curva y un sistema de sonido Dolby 7.2, que proporciona una experiencia audiovisual superior a la de muchos cines comerciales.

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Esta residencia no solo destaca por su tamaño y ubicación, sino por la calidad y el detalle en cada uno de sus espacios, haciendo de ella un verdadero icono de estilo de vida exclusivo en Medellín. La comercialización de la casa está a cargo de Alta Visión y Propiedades Carva.