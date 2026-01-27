“Creemos que el hogar, más que diseño , es conexión, refugio y armonía. Y en un mundo donde la naturaleza se ha vuelto un anhelo, nuestra colección Pulso Elemental nace como un puente entre el espacio y lo esencial”, aseguran desde la compañía Duratex, al hablar sobre su más reciente lanzamiento.

Esta línea, con diseños como Fronda, Núvola, Sambe y Yutex, está inspirada en una conexión más profunda con la naturaleza, en los paisajes marítimos, el desierto, las montañas y el cielo. Y es que las tendencias en cocina para este año confirman esa relación más cercana con la naturaleza.

Duratex lanza cocinas de última generación: diseño elegante, tecnología y sostenibilidad

Colores como verde bosque, terracota, marrón y azul cielo predominan en las paletas, para crear ambientes más cálidos, envolventes y, lo más relevante, atemporales. “Estos tonos, combinados con acabados mate y detalles en negro o bronce, le dan a cualquier espacio mucha sofisticación”, agregan. La sostenibilidad también está muy presente.

“Los materiales reciclados y de bajo impacto ambiental, como la madera proveniente de plantaciones de pino y eucalipto que ayudan a conservar la biodiversidad, se integran a muebles, frentes y superficies”, explican. Así mismo, cobran fuerza los detalles artesanales: tiradores de cerámica, textiles hechos a mano y piezas que reflejan personalidad.

En cuanto a funcionalidad, Duratex trae para este año cocinas más organizadas gracias a soluciones inteligentes, cajones automáticos, estanterías retráctiles y espacios integrados para el trabajo o el estudio. “Las islas multifuncionales siguen siendo el corazón de estos espacios, ya que reúnen preparación, almacenamiento y socialización en una sola estructura”.

Nos encanta de la propuesta de Duratex

1. La sostenibilidad y una relación más cercana y respetuosa con la naturaleza, como tendencia.

2. Verde bosque, terracota, marrón y azul cielo son los colores que predominan.

3. En esta nueva línea se usan materiales reciclados y de bajo impacto ambiental.