Suscribirse
Suscribirse

Duratex lanza cocinas de última generación: diseño elegante, tecnología y sostenibilidad

En su nueva línea, Duratex ofrece cocinas en las que se mezclan diseño, tecnología, sostenibilidad y conexión con la naturaleza.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Cortesía Duratex

Artículos destacados

Esta casa lo tiene todo: elegancia, diseño y paisajes de ensueño

  • /

Una casa donde sostenibilidad y diseño contemporáneo se funden con el paisaje

  • /

“Creemos que el hogar, más que diseño , es conexión, refugio y armonía. Y en un mundo donde la naturaleza se ha vuelto un anhelo, nuestra colección Pulso Elemental nace como un puente entre el espacio y lo esencial”, aseguran desde la compañía Duratex, al hablar sobre su más reciente lanzamiento.

Esta línea, con diseños como Fronda, Núvola, Sambe y Yutex, está inspirada en una conexión más profunda con la naturaleza, en los paisajes marítimos, el desierto, las montañas y el cielo. Y es que las tendencias en cocina para este año confirman esa relación más cercana con la naturaleza.

Duratex lanza cocinas de última generación: diseño elegante, tecnología y sostenibilidad
Duratex lanza cocinas de última generación: diseño elegante, tecnología y sostenibilidad

Colores como verde bosque, terracota, marrón y azul cielo predominan en las paletas, para crear ambientes más cálidos, envolventes y, lo más relevante, atemporales. “Estos tonos, combinados con acabados mate y detalles en negro o bronce, le dan a cualquier espacio mucha sofisticación”, agregan. La sostenibilidad también está muy presente.

“Los materiales reciclados y de bajo impacto ambiental, como la madera proveniente de plantaciones de pino y eucalipto que ayudan a conservar la biodiversidad, se integran a muebles, frentes y superficies”, explican. Así mismo, cobran fuerza los detalles artesanales: tiradores de cerámica, textiles hechos a mano y piezas que reflejan personalidad.

Cocina diseño duratex
Duratex lanza cocinas de última generación: diseño elegante, tecnología y sostenibilidad

En cuanto a funcionalidad, Duratex trae para este año cocinas más organizadas gracias a soluciones inteligentes, cajones automáticos, estanterías retráctiles y espacios integrados para el trabajo o el estudio. “Las islas multifuncionales siguen siendo el corazón de estos espacios, ya que reúnen preparación, almacenamiento y socialización en una sola estructura”.

Nos encanta de la propuesta de Duratex

1. La sostenibilidad y una relación más cercana y respetuosa con la naturaleza, como tendencia.

2. Verde bosque, terracota, marrón y azul cielo son los colores que predominan.

3. En esta nueva línea se usan materiales reciclados y de bajo impacto ambiental.

Comparte este artículo
lateral-derecho1
Haz clic aquí
lateral-derecho2
Haz clic aquí
lateral-derecho3
Haz clic aquí
lateral-derecho4
Haz clic aquí
ads-codigo-fijo-pc
Haz clic aquí

Otros artículos

El hormigón, el acero y el color negro dialogan con la luz en este apartamento

El apartamento, ubicado en Praga, República Checa, parte de estructuras de hormigón a la vista que atraviesan tres niveles, transformándolas en un eje estético y estructural que define todo el espacio interior.

El diseño de una casa en Estados Unidos que juega con los contrastes y las formas

En esta casa adosada en Brooklyn, Estados Unidos, cada espacio es una composición donde el mármol veteado, las formas curvas y los colores intensos crean una atmósfera de sofisticación melancólica.

Inspiradas en los insectos, estas piezas están hechas con miles de chaquiras

"Con una labor artesanal minuciosa, Alta Estudio rinde un homenaje a la biodiversidad colombiana al plasmar en sus creaciones la esencia de escarabajos, mariposas y grillos. "

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Nombres
Correo electrónico
Suscribirse
Newsletter