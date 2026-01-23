Suscribirse
Suscribirse

Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje

Este proyecto cumple lo que, por definición, debería ser una cocina abierta: no solo se comunica con el comedor a través de la isla, sino con el exterior y el paisaje gracias a sus ventanas.
  • Autor:
  • V2com
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Raphaël Thibodeau

Artículos destacados

‘Palets’ y lana de oveja: los materiales usados en el diseño de este sauna en República Checa

  • /

La cocina más sorprendente: un espacio contemporáneo dentro de un edificio ecléctico

  • /

Las complejas triangulaciones que se ven en el techo, revestido con madera, aluden a las formas exteriores de esta vivienda, ubicada en Montreal (Canadá). Su relación con la naturaleza le permite funcionar como un refugio con vistas al lago Mont Tremblant.

Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje
Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje

Todo esto, que condiciona la experiencia que se vive en la casa, se condensa en esta cocina , que se conecta con los demás espacios y con el exterior boscoso. Una de esas vías de comunicación es precisamente el techo, el cual, según sus arquitectos, modula el volumen interior: más bajo y acogedor en la sala de estar, se eleva gradualmente en la cocina para culminar en una imponente claraboya en lo más alto de la cubierta, complementando la entrada de luz natural, también soportada por la ventana horizontal de la encimera.

Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje
Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje

Además, la cocina se extiende en forma natural hacia una terraza exterior equipada con barbacoa, comedor y salón con chimenea. Estos espacios al aire libre se alinean con el eje principal de circulación de la casa, que es el gran corredor que la atraviesa y enlaza con otras áreas más privadas, como la habitación principal.

Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje
Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje

Los arquitectos de MU Architecture echan mano de una paleta de materiales refinada para el diseño: madera natural en los muebles bajos, mármol veteado en las superficies de trabajo y un juego de blancos y grises que aporta profundidad, pero sin robarle protagonismo al entorno.

Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje
Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje

Todo aquí está pensado para fluir: desde el equipamiento empotrado hasta la isla central, que actúa como columna vertebral del espacio y punto de encuentro cotidiano.

Nos encanta del diseño de esta cocina

1. La luminaria que se suspende sobre la isla para complementar la luz natural.

2. La parte visible de la cocina, que se conecta con el comedor, permanece limpia y despejada, pues una pared esconde una despensa con equipamientos de servicio.

3. Tanto el lavaplatos como la encimera tienen vista hacia el exterior, lo que permite usar este espacio de la casa sin perderse de su entorno.

Comparte este artículo
lateral-derecho1
Haz clic aquí
lateral-derecho2
Haz clic aquí
lateral-derecho3
Haz clic aquí
lateral-derecho4
Haz clic aquí
ads-codigo-fijo-pc
Haz clic aquí

Otros artículos

Caminar sobre un manglar: la arquitectura del Ecoparque Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla

La arquitectura se convierte en una herramienta de protección ambiental al actuar como barrera, pasarela y espacio público dentro de uno de los ecosistemas más valiosos de la ciudad.

Diez apartamentos en el norte de Bogotá: ¿en cuál quisiera vivir?

Estos apartamentos nos muestran cómo el diseño contemporáneo, los acabados exclusivos y las vistas privilegiadas hacen de cada uno una invitación a quedarse.

Así puede diseñar su casa de campo: que flote sobre el paisaje y sea un oasis de paz

Minimalismo, madera y ventanales que capturan la luz natural dan forma a un espacio que parece flotar sobre el bosque. Una casa residencial que supera retos normativos y constructivos para lograr un oasis suspendido, tan delicado como monumental.

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Nombres
Correo electrónico
Suscribirse
Newsletter