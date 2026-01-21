Una cocina de lujo que combina tradición y modernidad en boyacá

“La cocina concebida para esta casa, ubicada en Tibasosa ( Boyacá ), no solo es funcional y estéticamente armoniosa, sino que cuenta una historia. Es un espacio en el que se busca integrar la tradición arquitectónica local con la artesanía contemporánea y la tecnología actual”, comenta Leandro Godoy, arquitecto y director de Proyectos en la firma David Restrepo & Cía. Arquitectos.
La clave para los arquitectos David Restrepo y Leandro Godoy era componer un espacio cálido, que invitara a la socialización, pero que simultáneamente ofreciera un resguardo con respecto a la zona social. Esto último lo logran con una celosía de madera extraída de bosques cultivados por el propietario de la vivienda.
El piso de baldosa hidráulica —pintada a mano— es el punto focal de esta cocina, ya que “aporta patrones geométricos y tonos que remiten a la arquitectura colonial y republicana de la región”. Este elemento lo combinaron con la madera rústica del suelo de la zona social, para garantizar la funcionalidad y longevidad de este espacio de trabajo.
Materialidad y detalles del diseño
Entre los materiales principales de este ambiente está la piedra sinterizada, instalada en superficies de trabajo y salpicaderos. “Su resistencia al calor, las manchas y los golpes la convierte en una opción ideal para una cocina de alto rendimiento, mientras que su estética versátil se integra con su entorno”.
Materiales ricos en texturas, como piedra y calados en gres, sumados al mobiliario, con piezas como las sillas Kanaas, tejidas a mano con la técnica Osonushi, originaria de la cultura wayuu, y diseñadas por Alexandra Larsen y Ramón Laserna, rinden un homenaje en esta cocina a la historia de Tibasosa y a la maestría artesanal colombiana.
Nos encanta de esta cocina
1. El piso de baldosa hidráulica pintada a mano, que sirve como punto focal de la cocina.
2. Las sillas de la isla son un diseño de Alexandra Larsen y Ramón Laserna.
3. La celosía de madera controla la comunicación con la zona social.