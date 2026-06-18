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La comprensión contemporánea del hábitat exige que el mobiliario, los sanitarios, lavamanos, pisos y paredes, y los componentes técnicos, abandonen su rol puramente utilitario para convertirse en catalizadores de bienestar y sofisticación. Bajo esta premisa, y coincidiendo con la celebración de sus 145 años de historia empresarial, Corona presentó Habitart 2026, una colección que reconfigura los límites entre la cotidianidad y la expresión estética.

Corona celebra 145 años con Habitart 2026, su nueva colección que transforma los espacios

La propuesta se dio a conocer a través de una experiencia inmersiva en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), consolidando a la compañía —recientemente destacada como la empresa más innovadora de Colombia en el Ranking de Innovación de la ANDI 2026— como un referente en el panorama del diseño arquitectónico nacional.

Corona celebra 145 años con Habitart 2026, su nueva colección que transforma los espacios

La colección plantea una hoja de ruta clara enfocada en conectar las dinámicas del baño y la cocina con las tendencias globales de personalización y tecnología. La marca aborda el interiorismo desde una perspectiva en la que las formas, las texturas y la iluminación interactúan directamente con la sensibilidad de los usuarios.

Corona celebra 145 años con Habitart 2026, su nueva colección que transforma los espacios

“En Habitart celebramos el poder del diseño para transformar la vida cotidiana. Cada pieza exhibida demuestra que el baño es mucho más que un lugar funcional, es un espacio íntimo donde suceden historias, emociones y momentos que nos acompañan siempre”, explica María Paola Arango, Gerente General de la División de Baños y Cocinas de Corona.

A través de una galería de arte, los asistentes pudieron recorrer instalaciones visuales, experiencias sensoriales y espacios interactivos que revelaron el proceso creativo detrás de las soluciones desarrolladas por la compañía. La luz, el sonido, las texturas y los recursos audiovisuales acompañaron un recorrido que buscaba generar una conexión emocional con los espacios del hogar.

Habitart en casa

En el ámbito del baño residencial, las soluciones de la colección se orientan a la construcción de un refugio de pausa y regeneración. El portafolio integra griferías de alta eficiencia y mobiliario de líneas limpias diseñado para optimizar el espacio, aportando una estética sofisticada y confortable. Asimismo, la evolución hacia sanitarios inteligentes incorpora sistemas de ultra ahorro de agua, control de temperatura y tecnologías avanzadas de limpieza, demostrando que la sostenibilidad técnica puede coexistir con un lenguaje visual de gran carácter. La interacción con el agua pasa de ser una acción automática a transformarse en una experiencia táctil y consciente.

Corona celebra 145 años con Habitart 2026, su nueva colección que transforma los espacios

Por su parte, la cocina se posiciona como el corazón neurálgico del hogar, “un escenario de encuentro y conexión” resuelto a través de una ergonomía aplicada al uso cotidiano. La propuesta de Habitart introduce configuraciones versátiles, superficies continuas, sistemas de almacenamiento inteligente e iluminación integrada, logrando un equilibrio estricto entre el desempeño técnico y una presencia formal impecable.

Corona celebra 145 años con Habitart 2026, su nueva colección que transforma los espacios

Finalmente, la colección extiende este enfoque hacia el entorno de baños institucionales y de alto tráfico. Las soluciones desarrolladas para el ámbito público parten de la premisa de que un baño institucional es una declaración de dignidad y respeto. Al situar a las personas en el centro de la estrategia de diseño, Corona demuestra que los entornos de alta circulación también se benefician de la innovación, la higiene avanzada y el cuidado en el detalle, transformando la experiencia del espacio común en una extensión del confort y el bienestar contemporáneo.