La moda, cuando dialoga con la hospitalidad, tiene el poder de transformar los espacios en experiencias memorables. Eso es exactamente lo que ha logrado Aquazzura, la célebre maison italiana fundada por Edgardo Osorio, al inaugurar su primer bar en el legendario Hotel de Russie, ícono romano del grupo Rocco Forte, que este año celebra su aniversario número 25.

La entrada a este nuevo universo no podría ser más cinematográfica: tras el umbral del hotel, se despliega un jardín secreto dentro de otro jardín secreto. Una atmósfera que remite a las páginas de un cuento encantado, donde la estética refinada y onírica de Aquazzura se encuentra con la nobleza arquitectónica del histórico jardín Valadier.

¿Se tomaría un tequila en este bar en Roma entre azulejos y jardines?

Inspirado en la colección de porcelana Secret Garden de Aquazzura Casa, el espacio rinde homenaje a la botánica del siglo XVIII con ilustraciones de aves, mariposas y exuberancia verde. Toldos a rayas en blanco y negro —sello visual de la marca— se enfrentan con el diseño fantasioso del jardín interior, construyendo una narrativa envolvente entre lo exterior y lo íntimo.

El diseño del bar

El diseño interior, por el estudio portugués Casa do Passadiço, utiliza recursos decorativos de alto impacto: azulejos pintados a mano con limoneros italianos, mobiliario metálico con sillas capitoné y jardineras a rayas que enmarcan limoneros vivos. Todo se orquesta para intensificar la experiencia sensorial, desde el tacto hasta el aroma cítrico que flota en el ambiente.

¿Se tomaría un tequila en este bar en Roma entre azulejos y jardines?

La carta de cócteles, diseñada por Federico Pavan y ejecutada por Matteo Capezzuoli, es una celebración líquida de los sabores que apasionan a Edgardo Osorio. El tequila se vuelve protagonista en propuestas como la Margarita helada de temporada o el Agave Nero, una versión contemporánea del Espresso Martini. Cada bebida es una obra de precisión, servida en vajilla Aquazzura y acompañada por tapas ideadas por el reconocido chef Fulvio Pierangelini. Estas bebidas junto al diseño del lugar logran ofrecer una gran experiencia.

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“Recibir es un acto de amor”, asegura Osorio, y esa filosofía impregna cada rincón del bar: desde el trazo delicado de una copa hasta el gesto atento de un bartender. Para Lydia Forte, directora de alimentos y bebidas del grupo Rocco Forte, el verdadero lujo está en provocar una emoción duradera, una sensación que se recuerda incluso después de que el último cóctel ha sido servido.

Ubicado entre la Piazza di Spagna y la Piazza del Popolo, a pasos de la elegante Via Margutta, el Hotel de Russie se convierte en el escenario perfecto para esta alianza entre diseño y hospitalidad. Un destino que no solo se visita, sino que se vive con todos los sentidos.