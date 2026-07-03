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La comprensión del hábitat contemporáneo exige que la construcción, la arquitectura, la ingeniería y el diseño dejen de leerse de manera aislada. Hoy, el progreso de la industria depende de la capacidad de integrar la alta especificación técnica con la sostenibilidad en el origen y la eficiencia en los procesos. Bajo esta premisa de conectividad total, la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) realizará la edición número 26 de EXPOCAMACOL, un evento que se ha consolidado a través de los años como la plataforma de negocios, actualización y relacionamiento estratégico más relevante de Latinoamérica.

Fotografía: cortesía EXPOCAMACOL

Del 26 al 29 de agosto de 2026, el Centro de Convenciones Plaza Mayor en Medellín se transformará en un laboratorio dinámico de más de 27.000 metros cuadrados de exhibición. Más allá de ser una vitrina comercial tradicional, la feria opera como un verdadero hub transnacional que reúne a 500 expositores de 15 países —incluyendo delegaciones de potencias del diseño y la ingeniería como Alemania, Reino Unido, España y Bélgica— y proyecta una asistencia superior a los 53.000 visitantes especializados de todo el mundo.

La vanguardia matérica y el pulso sostenible

Fotografía: cortesía EXPOCAMACOL

Para el profesional de hoy, el valor de EXPOCAMACOL radica en su capacidad para mapear en tiempo real las macrotendencias de la industria. Este año, el recorrido comercial se dinamiza a través de la Ruta de la Innovación, una experiencia que incluye propuestas seleccionadas por un comité de expertos para visibilizar aquellas soluciones que están transformando la productividad en obra.

Fotografía: cortesía EXPOCAMACOL

Estas propuestas se complementan con la novena versión del Premio a la Innovación, el cual exalta los hitos en sistemas constructivos, diseño y materiales que aportan valor real a la competitividad del tejido empresarial.

No obstante, el verdadero corazón de esta versión es su estricto compromiso con el medio ambiente, materializado en dos grandes novedades:

Centro de Experiencias de Economía Circular: Un espacio inmersivo enfocado en modelos de negocio que transforman los residuos en recursos de alto valor.

Distintivo E: Un exigente sello que reconoce y visibiliza de forma transparente los materiales y productos con atributos de sostenibilidad verificados por terceros, facilitando su inserción en certificaciones globales como LEED, EDGE y CASA Colombia.

Un ágora de conocimiento aplicado

Fotografía: cortesía EXPOCAMACOL

La robusta oferta comercial tanto nacional e internacional, sectorizada estratégicamente en 14 pabellones —que abarcan desde el refinado Hall del Diseño hasta las demostraciones en vivo de maquinaria pesada en las zonas descubiertas—, encuentra su equilibrio en una ambiciosa agenda de actualización profesional que contempla más de 300 espacios académicos.

El principal escenario de este intercambio intelectual es el Encuentro Técnico de la Construcción (ETC), que celebra su décima versión. Durante tres días, y de manera gratuita para los asistentes de la feria, el ETC debatirá los retos del continente bajo líneas temáticas urgentes: la industrialización de los procesos, la aplicación de la inteligencia artificial y la digitalización del proyecto arquitectónico, y la incorporación de criterios ESG en la gerencia de obras.

Fotografía: cortesía EXPOCAMACOL

EXPOCAMACOL 2026 no solo muestra el estado del arte de la industria; dicta las pautas del mañana para la región. La cita en Medellín es imperdible para quienes entienden que edificar el futuro es un compromiso que se asume con todos los sentidos.

Agéndese. Asegure su lugar en el evento adquiriendo sus entradas a través de la web oficial, www.expocamacol.com, y prepárese para vivir cuatro días de innovación, conocimiento, negocios y las últimas tendencias que están transformando el sector de la construcción.