Marcela Albornoz y Daniel Bonilla, arquitectos bogotanos, son socios fundadores del Taller de Arquitectura de Bogotá –TAB– y, en el caso de este apartamento, también sus constructores. El apartamento original fue diseñado por Arias Serna Saravia hace más de veinte años, de manera que la intervención llevada a cabo por los arquitectos se convirtió en una remodelación total.

La madera como protagonista absoluta de este apartamento bogotano

“El concepto se centró en trabajar todo el espacio a partir de solo dos materiales”, comenta Bonilla. Por un lado utilizaron de manera extensiva la madera para aprovechar su textura y calidez, y por el otro aparecieron el mármol y el pañete, con su composición algo más fría, para generar un contraste. “Fue casi un ejercicio de diseño monocromático”, enfatiza Albornoz.

Paneles pivotantes separan la cocina del salón-comedor.

El diseño del apartamento

La vivienda cuenta con 270 metros cuadrados de área y 2,4 metros de altura, con una geometría algo irregular que expresa la estética de la época en la que fue diseñado. Para aprovechar mejor el espacio decidieron intervenir su perímetro por medio de nichos y bibliotecas, que albergan y exhiben libros y objetos, a la vez que le dan profundidad a la fachada.

La madera como protagonista absoluta de este apartamento bogotano

La madera surge a lo largo del apartamento de múltiples formas. “Buscamos trabajarla no solo como superficie, sino también como textura”. Al interior del área social, cuatro paneles pivotantes separan y a la vez integran la cocina y el salón-comedor. Tejidos en este material, su presencia ofrece un juego de luces. “Desde la cocina generan un efecto de contraluz, mientras que desde la sala aparecen como un tamiz entre los espacios”.

La madera como protagonista absoluta de este apartamento bogotano



También en la cocina la madera es protagonista. Desplegada estratégicamente, su función de ocultar puertas y objetos da una imagen más refinada y menos utilitaria. “Quisimos que no se viera como una cocina, que desaparecieran los electrodomésticos del paisaje”.

La madera como protagonista absoluta de este apartamento bogotano

Con este mismo objetivo surge el nicho que alberga la estufa, construido en Neolith gris oscuro para homogeneizar el color y disimular su presencia. La isla central, que se eleva sobre el suelo, permite que la piedra, al pasar de manera ininterrumpida, enfatice el contraste y aquella relación monocromática entre los dos materiales.

La madera como protagonista absoluta de este apartamento bogotano

En la habitación principal plantean una estrategia similar. Las puertas de los clósets se ocultan a partir de superficies extensas de madera. Un bastidor suelto en el área separa la alcoba del baño, espacio en el que la piedra del suelo sube a los muros y contrasta con algunos elementos de madera alistonada que esconden los cajones. En todos los ambientes el diseño “es prácticamente una mezcla entre ambos materiales”.

En la alcoba principal un bastidor suelto de madera separa el baño.

En cuanto al mobiliario, el arte y la decoración, el apartamento exhibe una colección de objetos que han surgido en la vida de sus habitantes sin una línea de diseño en particular. Recuerdos de viaje, coincidencias de momentos, elementos que representan la cultura o tradición de lugares visitados que llamaron la atención por sus cualidades estéticas. Entre ellos resaltan algunas piezas heredadas de la antigua casa de Dicken Castro, adquiridas para darles una segunda vida en este nuevo hogar.