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El planeta fútbol se paraliza con la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026, entre Argentina e Inglaterra, un clásico histórico que se disputará en uno de los escenarios más vanguardistas de la arquitectura deportiva global: el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta (Georgia, EE. UU.).

Fotografía: Andrew J. Clark/ISI Photos. Getty Images.

Diseñado por la firma global e interdisciplinaria HOK —un colectivo de pensadores y diseñadores con 28 oficinas en tres continentes—, este estadio sorprende por su arquitectura. Fue concebido bajo una premisa clara de su propietario, Arthur Blank: ofrecer un ícono arquitectónico para la ciudad de Atlanta y una experiencia sin precedentes para los espectadores.

De acuerdo con sus creadores, «el diseño de HOK reimagina lo que puede ser un estadio, creando un edificio que se ve y funciona como ningún otro y que transforma la experiencia de ir a un evento en vivo».

Un techo inspirado en el Panteón de Roma

El elemento más revolucionario del complejo es su imponente cubierta retráctil. El equipo de diseño de HOK abordó el proyecto de arriba hacia abajo, inspirándose en el famoso óculo del Panteón de Roma.

Sin embargo, su ejecución solo fue posible gracias a la ingeniería contemporánea: el techo está compuesto por ocho «pétalos» de 67 metros de largo (220 pies) que, al activarse con un solo botón, parecen rotar pero en realidad se desplazan al unísono sobre 16 rieles lineales. La estructura se abre por completo en solo ocho minutos y se cierra en siete.

El ‘skyline’ del Mercedes-Benz Stadium

La fachada del estadio, que emula la forma angular de las alas de un halcón, combina paneles metálicos con tecnología ETFE. En su costado occidental, una espectacular estructura transparente de 16 pisos de altura inunda el interior con luz natural, mientras regala a los asistentes vistas panorámicas del skyline de la ciudad.

Fotografía: Deep Doshi. Usnplash.

Esta monumentalidad física responde a un propósito netamente humano. Como bien lo señala Rich McKay, presidente y CEO de los Atlanta Falcons: «Cada decisión importante de diseño se basó en su impacto en la experiencia del fanático».

El Mercedes-Benz Stadium también es el primer estadio profesional en Estados Unidos en recibir la certificación LEED Platinum, alcanzando un récord de 88 puntos. El diseño de HOK logra reducir el consumo de agua en un 47 % gracias a sistemas avanzados de conservación y captura pluvial.

Desde una red de fibra óptica de más de 6.400 kilómetros que soporta la conectividad del recinto y alimenta 2.000 pantallas, hasta zonas de hospitalidad exclusivas como el 100 Yard Club —un corredor gastronómico del largo de la cancha—, el estadio está diseñado para el espectáculo contemporáneo.

Fotografía: Christopher Alvarenga. Unsplash.

La iluminación LED reduce el gasto eléctrico en un 60 %. El Mercedes-Benz Stadium tiene una red de 4.000 paneles solares. Esta infraestructura fotovoltaica genera energía suficiente para iluminar por completo más de una docena de partidos, demostrando que la vanguardia también apuesta por sanar el planeta.

Su flexibilidad técnica le permite reconfigurarse fácilmente para albergar desde el fútbol de la Copa del Mundo hasta grandes conciertos, demostrando que la gran arquitectura deportiva actual se define en la confluencia entre el arte, la ciencia y la experiencia del usuario.