En el aniversario 487 de Bogotá, la ciudad recibe un regalo: un nuevo estadio de clase mundial que marcará un antes y un después en la infraestructura deportiva y cultural del país. La Alcaldía Mayor, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el concesionario Sencia lideran esta ambiciosa obra que convertirá 167.000 metros cuadrados en el epicentro del entretenimiento más importante de América Latina.

«Hoy en el cumpleaños de Bogotá tenemos muchas noticias, el mayor anuncio es que la ciudad tendrá un nuevo estadio que iniciará construcción el primero de marzo del año entrante… la meta que tenemos es que esté listo en diciembre de 2027», afirmó Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de la ciudad. La obra permitirá que el actual Nemesio Camacho El Campín siga en funcionamiento durante todo el proceso. La arquitectura del estadio pensada para todos El diseño del nuevo estadio responde a un principio claro: democratizar el fútbol.

Por primera vez en Colombia, el 100% de las sillas ofrecerá visibilidad plena, cumpliendo con la isóptica recomendada por la FIFA. Esto significa que incluso la entrada más económica permitirá disfrutar del partido sin obstáculos visuales, con la misma calidad que la mejor ubicación. La propuesta arquitectónica se inspira en los mejores estadios europeos. Las gradas serán la conexión entre jugadores e hinchas. «Queremos que cada partido se viva con la misma intensidad de los estadios más emblemáticos del mundo», explica Mauricio Hoyos, CEO de Sencia.

La cubierta retráctil —la primera de gran escala en Colombia—, junto a un sistema meteorológico capaz de predecir tormentas, permitirá que el calendario deportivo y cultural no se vea interrumpido por el clima. La grama híbrida, similar a la utilizada en la Premier League, LaLiga y Bundesliga, garantizará el mejor desempeño técnico en cualquier temporada.

Así será el nuevo estadio de Bogotá: tendrá un diseño de clase mundial

Además, el nuevo estadio no será únicamente un espacio para el fútbol. Su diseño integra un Auditorio Filarmónico con capacidad para más de 2.000 personas, preparado para recibir ópera, conciertos, teatro y danza de talla internacional. A su alrededor, zonas de esparcimiento, un hotel, restaurantes, tiendas y un hub de práctica deportiva lo convertirán en un destino de ciudad, abierto todos los días del año. «Este proyecto representa un propósito profundo: consolidar a Bogotá como el gran hub del entretenimiento en América Latina», asegura Hoyos. Y es que el complejo está concebido como un motor para el turismo, la economía creativa y la proyección internacional de la ciudad.

Así será el nuevo estadio de Bogotá: tendrá un diseño de clase mundial

Diseño con marca bogotana Los equipos de arquitectura e ingeniería, integrados por firmas internacionales y profesionales colombianos, trabajan para unir las mejores prácticas globales con el carácter y la cultura local. El resultado será un estadio que, aunque contemporáneo y tecnológico, mantendrá una conexión visual y emocional con la ciudad que lo acoge. «Con este nuevo estadio, Bogotá da un paso firme hacia el futuro del deporte y la cultura. Será un símbolo de modernidad, identidad y orgullo para toda la ciudad», comenta Daniel García Cañón, director del IDRD.

El estadio estará diseñado para generar energía, encuentro y emoción. Desde la elección de materiales hasta la configuración de los accesos, la propuesta busca que cada visitante viva una experiencia fluida, segura y memorable. En 2027, Bogotá estrenará un ícono que no solo transformará su skyline, sino también la manera en que sus habitantes y visitantes experimentan el deporte y la cultura. Una obra que será un punto de encuentro para una ciudad en movimiento.