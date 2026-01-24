Suscribirse
‘Palets’ y lana de oveja: los materiales usados en el diseño de este sauna en República Checa

Con una visión sustentable y una pasión por reutilizar materiales, un grupo de arquitectos transformó un conjunto de elementos de segunda mano en una sauna funcional. Diseño, creatividad y un espíritu de experimentación se conjugan en esta estructura demostrando que la arquitectura también puede ser un ejercicio de reciclaje.
Artículos destacados

Esta cocina es un espacio abierto que dialoga con el comedor y el paisaje

  • /

La cocina más sorprendente: un espacio contemporáneo dentro de un edificio ecléctico

  • /

Explorar mercados de segunda mano, recorrer ferreterías en busca de materiales descontinuados y rescatar piezas descartadas de antiguas construcciones. Lo que para algunos puede parecer una acumulación de objetos sin uso, para un arquitecto con una mirada creativa se convierte en una fuente inagotable de posibilidades.

Así fue como surgió la idea de construir un sauna completamente reciclado: un proyecto que nació del deseo de aprovechar materiales en desuso y de la necesidad de construir algo con las manos.

Sauna
El espacio elegido para esta intervención fue un generoso jardín urbano, un rincón verde que serviría como refugio en medio de la ciudad. La base de la estructura se conformó con piezas de madera recuperadas, mientras que la carga principal se apoyó en una serie de ‘palets’ de segunda mano, fáciles de encontrar y modular gracias a su formato de 1×1 metro. 

Además, como aislamiento térmico, se empleó lana mineral sobrante de otros proyectos, y para el suelo se ensamblaron tableros de partículas aglomeradas con cemento, uniendo piezas dispersas para darles un nuevo propósito.

El diseño y materiales del sauna

Esta sauna, por la firma Ika Architekti, fue diseñada bajo una premisa de exploración y juego. Cada pieza encontrada definía parte del diseño final, llevando a soluciones tan inesperadas como funcionales. La estructura del techo se armó con vigas recuperadas y palets sobrantes, inclinándose ligeramente para facilitar el drenaje del agua de lluvia. Los ‘palets’ fueron reforzados con nuevas placas metálicas y soportes, asegurando estabilidad y resistencia.

Uno de los aspectos más llamativos de la sauna es su aislamiento térmico, logrado a partir de lana de oveja cruda adquirida a un pastor local. Este material natural, además de ser una solución económica, ofrece una regulación térmica eficiente. La lana fue limpiada manualmente antes de ser colocada dentro de la estructura de las paredes y el techo.

En su interior, se cubrió con malla y papel reflectante para potenciar la retención de calor, mientras que el exterior se protegió con papel de aluminio para fachadas.

Detalles de la obra

El acabado interior se realizó con tablones de madera, creando un ambiente acogedor y cálido. Para la zona detrás de la estufa, se utilizaron tableros de partículas aglomeradas con cemento, mejorando la retención de calor y protegiendo la estructura.

En el exterior, una rejilla de madera hecha con listones sobrantes sostiene paneles de fibra de vidrio corrugado de segunda mano. Estas piezas se ensamblaron en forma de escamas y en las esquinas, fueron dobladas en curvas para suavizar el aspecto general de la construcción.

Este proyecto es un manifiesto sobre el potencial del reciclaje en la arquitectura. Construir con materiales reutilizados no solo representa una alternativa sustentable, sino también una invitación a la creatividad y a la exploración de nuevas formas constructivas. Así, lo que empezó como un pasatiempo de fin de semana se transformó en un refugio personal, una estructura donde cada pieza tiene una historia y un nuevo propósito.

