»»Tugó Proyectos: el equilibrio entre funcionalidad y bienestar, en el diseño de oficinas

Adecuar un espacio es todo un arte. Hay quienes aseguran que el interiorismo y la decoración son disciplinas creadas para embellecer y exaltar todo aquello que el diseño y la arquitectura han creado.

Y no es tarea fácil. Ya no solo se trata de que un espacio u oficina se vea bien, tiene que haber un equilibrio entre diseño, versatilidad, #confort, #funcionalidad y bienestar. Un artículo publicado por el periódico norteamericano The New York Times, afirmó que los trabajadores saludables tienden a ser más productivos y esto depende del ambiente laboral en el que se desarrollen. Es por eso que en los últimos años el diseño de oficinas se ha concentrado en generar bienestar. “Durante décadas, muchos desarrolladores y arquitectos trabajaron para asegurar que sus edificios fueran amables con el planeta. Ahora, se enfocan en las personas que trabajan en su interior”, concluyó el estudio.

Por su parte, Tugó Proyectos Corporativos es una de las marcas líderes en la adecuación de espacios y oficinas en Colombia; con una característica fundamental: Imprimir el ADN de sus clientes en la adecuación de los espacios. Por esta razón, fue seleccionada para el diseño y ejecución de un nuevo proyecto solicitado por la Empresa Premium Group Inversiones & Construcción S.A.S perteneciente al grupo empresarial INVERGLOBAL en el que propuso 5 áreas para interactuar y trabajar de formas diferentes, conservando el principio de oficina abierta.



El primero, es un espacio colaborativo y recibidor que funciona como zona alternativa de trabajo para la interacción y como sala de espera para visitantes; para ello diseñaron una mesa de trabajo versátil incluyendo conectividad y complementada con sillas fijas consideradas piezas de diseño. El segundo espacio es la zona de los colaboradores y residentes de obra, para este escogieron un tren de escritorios con pantallas de vidrio que delimitan el área de trabajo de cada uno y donde pueden realizar varias de sus actividades de una manera independiente, pero a su vez como equipo y tener sus herramientas a la mano.

La zona de colaboradores, se divide del tercer espacio colaborativo por medio de una estructura metálica con módulos de madera el cual le brinda permeabilidad al espacio, y también funciona como jardín vertical y biblioteca.

La compañía incluye dentro del diseño la aplicación de puntos verdes para algunos módulos de madera como elementos que ayudan a incrementar la productividad y bienestar de colaboradores y visitantes. La Sala de juntas, como cuarto espacio, fue diseñada para reuniones participativas de más de 16 personas, cuenta con una gran

mesa de juntas con conectividad, sillas giratorias ergonómicas y un cerramiento en vidrio con perfilaría negra, generando un concepto de elegancia y sobriedad, que incluye tableros corredizos para integrarse a un segundo espacio con sillas y mesas clásicas de diseño con el propósito de compartir en reuniones alternas y más privadas.

Por último, se creó la oficina de los “Ceos”, en la cual se definió hacer una mesa de trabajo frontal en forma trapezoidal, que está conectada a un gran mueble de almacenamiento en diferentes alturas. Las sillas en las áreas de trabajo son uno de los principales elementos a considerar para hacer de la oficina un espacio confortable y en condiciones ergonómicas, por esta razón todas las sillas de Tugó Proyectos: giratorias, auxiliares y poltronas de diseño son el mejor complemento para los espacios de trabajo.

Es por eso que Tugó Proyectos sigue transformando vidas cuando se trata de un entorno laboral.

¿Busca conocer más sobre Tugó Proyectos y cambiar sus espacios? Visite su página web oficial. www.tugoproyectos.co