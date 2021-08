10 objetos indispensables que necesitará en su primer hogar

Con los colores Pantone de temporada, las tendencias actuales en diseño, unos cuantos consejos y una cuidadosa selección de muebles y accesorios, queremos acompañar a quienes están pensando en equipar su primer hogar.

1. La mesa de centro:

Escultura de la artista Sophie Negrin. Espejos, ref. Porada, $3.337.000 c/u; sofá de la firma Capdell, ref. Nonna, $6.797.000, ambos en Schaller Design. Mesa de centro, ref. Ábaco Gris, $1.745.000, en Q Design Home. Matera, ref. Adán, de la marca Vondom, $145.000, en Mesas&Sillas. Cafeteras italiana, $630.000, y francesa, $690.000, ambas diseño de Tom Dixon, en Zientte. Tapete dhurrie, ref. D Black 1411, 2,00 x 3,00 m, $960.000, de Tejidos Lav. Silla, ref. Troy, $1.345.000, diseño de Marcel Wanders, en Q Design Home.

2. El sofá:



Espejos, ref. Porada, $3.337.000, de Schaller Design. Sofá de dos puestos, gris, $5.380.000, de Mazal. Throw de lana cocida morada negra a rayas, $1.186.000, de Becara. Tapete, ref. Home 44006, 2,00 x 2,90 m, $632.203, de Tejidos Lav. Silla, ref. Adelaide, desde $2.400.000, de BoConcept. Bandeja de corteza; ensaladera de madera y plata gratada, $480.000; cuchara salsera de plata gratada, $189.500, todo lo anterior de Argenta. Bowls grandes, ref. Spin crudo, $42.900 c/u, de Becara.

3. Las cortinas:

Cortinas Pirouette, con sistema Invisilift y telas con una capa de sheer en la parte posterior para control de la iluminación, de Hunter Douglas, distribuido por Lorenza Echeverri. Mesa circular de nogal, diseño de José David del Portillo, $1.400.000, de Nordic Iluminación. Pájaro metálico en origami, $300.000, de Mazal. Matera Adán, de la marca Vondom, $145.000, en Mesas&Sillas. Poltrona Estocolmo, $2.780.000 más IVA, de Mazal. Cojín Oslo, 47 x 23 cm, $185.000, de Mesas&Sillas. Lámpara de pie, ref. Slim, diseño de Esteban Álvarez, $1.200.000, de Nordic Iluminación. Tapete, ref. Diamond C 21821, 2,00 x 2,90 m, $802.002, de Tejidos Lav.

4. La mesa de comedor:

Módulo, ref. Victoria TV Cabinet con dos cajones de madera y herrajes de bronce, $2.887.500, de Zientte. Floreros, ref. Two Tone 2, $129.000, y Two Tone 1, $99.000, de BoConcept. Cafetera francesa, $690.000, diseño de Tom Dixon, en Zientte. Matera, ref. Adán, $145.000, de la marca Vondom, en Mesas&Sillas. Percheros, ref. Jellies Coat Hanger: azul grande, $169.000; medianos ámbar y cristal, $125.000 c/u, de Q Design Home. Lámpara colgante, ref. Cooper Cage, $1.700.000, de Nordic Iluminación. Jarra, ref. Jellies rosa, $278.000; vasos, ref. Jellies rosa agua, set por 4, $228.000; bowls, ref. Jellies rosa, set por 4, $304.000, todos diseño de Patricia Urquiola, en Q Design Home. Mesa de comedor de la firma Camerich, ref. Hanna, $7.650.000, en Schaller Design. Silla, ref. Troy, $1.345.000, diseño de Marcel Wanders, en Q Design Home. Tapete, ref. Diamond C 20754, 1,60 x 2,30 m, $515.201, de Tejidos Lav.

5. Los platos:



Plato para fondo, de plata gratada, $2.289.500, de Argenta. Pinzas para hielo, $180.000, diseño de Tom Dixon, en Zientte. Vasos, ref. Thule on The Rock, $85.900 c/u; set por 3 platos, ref. Namaste naranja, $498.000, diseño Jean Marie Massaud, todo lo anterior en Q Design Home. Jarrón, ref. Natura Clay, $29.000, de BoConcept. Platos para postre, ref. Spin crudo, $30.500 c/u; bowls, ref. Spin crudo, $42.900 c/u; plato llano, ref. Spin crudo, $51.500 c/u; cubiertos: cuchillos mango bambú, $37.500 c/u; tenedor mango bambú, $36.200 c/u, todo lo anterior de Becara.

Vea tambien: Casa Magna le apuesta al cuidado del medio ambiente con su nueva línea ecofriendly

6. La consola:

Consola de madera, $3.180.000, de Mazal. Bowl de bronce, $279.000, de BoConcept. Copas de la marca Finlandek, set por 4, $39.900, del Éxito. Coctelera, $490.000, diseño de Tom Dixon, en Zientte. Vasos para agua, de plata gratada, $455.000 c/u, de Argenta. Salero, $300.400, pimentero, $310.800, diseño de la firma Alessi, en Q Design Home.

7. La poltrona:



Lámpara de pie, ref. Trípode A, $2.700.000, de Nordic Iluminación. Reloj de pared, ref. Refine, $199.000, de BoConcept. Poltrona, ref. Ohio rosa, $6.600.000, de Zientte. Manta naranja, $770.000, de De Arboleda. Tapete, ref. Optic Cosy 32224, de 1,60 x 2,30 m, $599.839, de Tejidos Lav. Jarrón, ref. Shadow, $219.000, de BoConcept. Mesa de tres superficies, $2.730.000, de Zientte. Jarra de plata gratada, $1.499.500; vasos de plata gratada, $455.000 c/u, de Argenta.

8. Los cubiertos:



Bandeja de madera natural y pala para ponqué, $499.500; cuchillo de plata gratada, $399.500; cuchara para servir, de plata gratada, $539.500, todo lo anterior de Argenta. Bowls, ref. Spin crudo, $42.900 c/u, de Becara.

9. La cama:

Cuadro ilustración Piña, de Sergio Vergara, $1.000.000, en Zientte. Fotografía sobre acrílico “Art Addiction”, $2.300.000, de Schaller Design. Cama, ref. Will, de roble puro, $11.200.000, de Santa Julia. Juego de cama de 800 hilos, $1.430.000; colcha portuguesa, $360.000; cojines, ref. Embone Beige, $220.000 c/u; cojín, ref. Naranja Plumas, $450.000; cojín rectangular, $350.000, todo lo anterior de De Arboleda. Lámpara de mesa, ref. Taj negra, diseño Ferruccio Laviani, $1.745.000, en Q Design Home. Manta, ref. Ruana, de lana ciento por ciento natural, 256 euros; telar horizontal, 257 euros; tapete, ref. Nobsa, de lana ciento por ciento natural, 368 euros; telar horizontal, 369 euros, todo lo anterior diseño de Sebastian Herkner para Ames Design, en Stapel Brune. Mesa auxiliar Minotti, ref. Still, 1.884 euros, en Casa Schaller. Zapato Copper, diseño de Tom Dixon, $830.000, en Zientte.

10. El tapete:

Poltrona, ref. Edén azul, $4.925.000, de Mesas&Sillas. Mueble multifuncional, ref. Tonic Shelve, diseño de Reinhard Dienes, en Ames Design para Stapel Brune. Réplica de la lámpara de mesa Aj, de Louis Poulsen, $550.000, en Nordic Iluminación. Tapete Ethno 21815, 2,00 x 2,90 m, $777.199, de Tejidos Lav. Persiana, ref. Sheer Elegance Plisada Combi White, composición ciento por ciento de poliéster, de Decoraciones Pel.

Vea tambien: 5 casas colombianas que se mimetizan con la naturaleza



Lea más en nuestra sección de decoración.