Cómo transformar cortinas y tapetes viejos en cojines nuevos para el hogar

Las tela de ropa vieja que era usada exclusivamente para fabricar más ropa, ahora es reciclada y transformada en nuevos textiles que le dan vida al mobiliario de hogares y oficinas a través de objetos como sillas, sofás o hasta frazadas. Conozca a continuación cómo convertir su hogar en un lugar de diseño sostenible.

Second hand no fue la palabra más buscada en Google en el 2020 pero hoy es una de las más usadas. El término que comenzó hace unos años siendo atribuido a la moda ya hace parte de industrias como la automotriz, la literatura y hasta el diseño.

Las tela de ropa vieja que era usada exclusivamente para fabricar más ropa, ahora es reciclada y transformada en nuevos textiles que le dan vida al mobiliario de hogares y oficinas a través de objetos como sillas, sofás o hasta frazadas.

Es por eso que nos unimos a este cambio mundial de diseño sostenible con estas ideas sencillas para adecuar las telas viejas que tengamos en casa y convertirlas en cojines.

¿Cuál es su favorita?

Vea tambien: Así es cómo la decoración y el diseño han ido de la mano con las revoluciones tecnológicas y artísticas

¿Cómo empezar?

Las remodelaciones siempre son la mejor excusa para reciclar. Ya no es necesario botar esas viejas cortinas ahora puede usarlas como tela para sus próximos cojines.

¡Manos al corte!

Busque el tamaño ideal de cojines que se adecue a sus espacios y luego corte la forma que desee puede hacer un collage con varios pedazos de tela diferente. Para el relleno sugerimos otros pedazos de tela que no use en casa como ropa vieja que no pueda donar o tela que le haya sobrado de otros cortes.

Guíese por las tendencias

No basta con solo hacer cojines o reciclar tela vieja. Guiarse por las tendencias le ayudará a seleccionar mejor la materia prima de sus próximos accesorios. Con tela reciclada de cortinas, tapetes y tapicería puede volver a hacer tapetes, más cojines e inclusive frazadas.

Cuéntele a sus amigos y familiares para que el próximo regalo sea un accesorio de mobiliario hecho con tela reciclada.

Vea tambien: La pandemia nos enseñó que el hogar debe ser un lugar inspirador

Lea también: un refugio inmerso en el verde intenso de las montañas de la Sabana de Bogotá.