»»Lafayette nos da los mejores tips para limpiar la tapicería y cortinería del hogar como profesionales

No es tan fácil que un sofá sobreviva al paso del tiempo y mucho menos con las nuevas rutinas de limpieza y desinfección a las que los estamos sometiendo hoy en día. No basta tener un mobiliario de ensueño en nuestra casa u oficina si no lo cuidamos y limpiamos adecuadamente.

El éxito de la arquitectura y el interiorismo escandinavo por ejemplo, radica en el aprovechamiento al máximo de cada uno de los espacios pero sobre todo, en la limpieza, mantenimiento, desinfección y cuidado que se tenga con cada pieza del hogar.

Y aunque hay especialistas que se encargan de esto, el confinamiento nos ha llevado a aprender a cuidar, remodelar, decorar e inclusive adaptar cada espacio de la casa o de la oficina a nosotros mismos y además de todo, desinfectarlos casi diariamente para evitar la propagación de virus o bacterias que pueden habitar en estos. Es por eso que la marca colombiana Lafayette DECO, a través de su campaña “Interiorismo de confianza”, nos compartió varios de sus tips gracias a su experiencia en el sector salud como referente de limpieza y desinfección para que la tapicería y cortinería- confeccionada con sus textiles- sobreviva al paso del tiempo.

Y es que antes de entrar en materia es muy importante comenzar por lo básico, y es comprendiendo la distinción entre limpiar, lavar y desinfectar. Se entiende como el proceso de limpieza aquel en el que se remueve la suciedad de un textil a través de un medio físico o químico, a diferencia de este primer proceso, al lavar hacemos referencia a la inmersión del textil dentro de una lavadora doméstica o industrial y para concluir, cuando hablamos de desinfección nos referimos a la destrucción de microorganismos en superficies textiles a través de la aplicación de sustancias desinfectantes químicas.

Tapicería

En ocasiones nuestros muebles favoritos son desechados y reemplazados porque las telas no sobreviven a los cambios climáticos, a la mala limpieza o inclusive al paso del tiempo que los va deteriorando. También a aquellos que obtienen un uso intensivo dentro de lugares públicos como hoteles, hospitales, oficinas y auditorios, los cuales se ven expuestos a condiciones de desinfección y limpieza más agresivas, y en muchas ocasiones con productos corrosivos que deterioran el textil.

Lafayette recomienda:



Limpieza



*Empezar limpiando con un trapo seco la superficie para remover el exceso de mugre.

* Limpiar y fregar manchas con un paño húmedo con detergente comercial (muebles).

* Luego pasar un trapo seco en una sola dirección para evitar el deterioro del material de las sillas y los muebles (no dejar huellas).

Desinfección

*Rociar un paño con solución de Hipoclorito de Sodio a 500 ppm o Amonio cuaternario o ácido hipocloroso al 30% y pasar sobre la superficie en un solo sentido y dejar actuar por 10 minutos.

*En lugares de alto tráfico se recomienda realizar esta actividad cada 2 horas.

Cortinería



Durante años la cortinería ha sido una de las protagonistas del interiorismo. Sin embargo, en ocasiones parece que quedaran congeladas con el paso del tiempo olvidando que, como cualquier otro espacio de la casa u oficina, ameritan una limpieza y desinfección adecuada. En este caso Lafayette recomienda.

Limpieza

*Limpiar con un paño y aspirar para eliminar el polvo.

*Para mejorar la limpieza se recomienda agua caliente y jabón desinfectante, además de hacer estos dos pasos a diario.



Lavado:

*Limpiar con un paño y aspirar para eliminar el polvo.

*Lavado doméstico: máximo 40°C con detergente comercial en ciclo normal.

*Lavado industrial: temperatura 45°C por 15 minutos usando detergente y neutralizador. Secado a 120 grados.

En épocas de pandemia la mejor opción para evitar contagios es extremar los procesos de higiene dentro de los espacios, y es aquí en donde Lafayette Deco a través de su sello Decogard y sus 10 tecnologías ofrecen textiles más resistentes y duraderos ante los intensivos protocolos de limpieza, lavado y desinfección.

Para conocer más sobre Lafayette Deco y sus productos visite su sitio oficial o ingrese a sus redes sociales.