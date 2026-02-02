Cada sala de estar es un espacio de encuentro, descanso y expresión personal. En este artículo, presentamos una selección de doce ambientes en viviendas colombianas que se destacan por su diseño innovador, el uso de materiales autóctonos y su conexión con el entorno.

1. Un espacio ecléctico

Los arquitectos de este apartamento, ubicado en el edificio Colón, realizaron un inventario detallado para conservar y realzar elementos del pasado, creando un espacio ecléctico y sostenible que conecta el pasado con el presente.

Crédito de la foto: Simon Bosch.

En esta obra se conservaron los elementos de mayor importancia patrimonial, que sin duda no eran pocos: “La estructura del edificio es metálica. Se importó desde Alemania y se ensambló con los más altos estándares de calidad. Por eso, decidimos mantenerla a la vista. Pero no solo la estructura. El piso de madera, por ejemplo, se restauró y complementó empleando materiales nobles, como cemento pulido y baldosa hidráulica”, explica el arquitecto Carlos Alberto García, de Butaco Arquitectura.

Alejandro Franco, Carlos García, Juan Felipe Suárez y Santiago Salgado.

Los arquitectos hicieron un inventario completo de los elementos que se debían conservar y ser parte integral del proyecto, procurando no solo respetar sino exaltar los valores del pasado. De esta manera, crearon un lugar ecléctico y sostenible, que establece un puente entre el pasado y el presente.

Crédito de la foto: Simon Bosch.

Un espacio diáfano, que combina varios colores, como el azul medianoche, el rojo carmín y la escala de grises y de tierras, además de diversas texturas, que abarcan desde los textiles aterciopelados, como el tapizado de las sillas, hasta la rusticidad del ladrillo de Chircal, y los muebles vintage a base de líneas depuradas y formas escuetas.

El artículo completo AQUÍ.

2. Un lugar de texturas y colores

El proyecto para renovarla y adaptarla a la nueva vida de sus habitantes estuvo a cargo de la diseñadora Catherine Moggio. El reto principal, aparte de mantener el espíritu original de la construcción —adaptado a los gustos y necesidades de una familia contemporánea—, fue realizar el diseño y la obra en menos de cuatro meses.

Crédito de la foto: Iván Ortiz.

La propuesta de la diseñadora se centró en volver a llenar los ambientes de luz, cambiando sus acabados para incorporar un lenguaje contemporáneo y, a la vez, resaltar los elementos originales de la arquitectura. El lugar que ocupaba anteriormente el comedor se convirtió en un bar-salón de juegos: el sitio ideal para probar nuevas recetas de cocteles e invitar a los amigos a pasar un buen rato. “Es un espacio divertido y tal vez un poco alocado”, comenta la diseñadora.

Crédito de la foto: Iván Ortiz.

El carácter de este bar-salón habla de un ambiente íntimo pero lleno de energía, gracias a los colores y texturas, con el verde esmeralda y el terracota como protagonistas. Su papel de colgadura de fibra natural en los muros, su cubierta tapizada con un papel floral de Phillip Jeffries y la lámpara con forma de palmera —que compraron en Casa Chiqui, en Cartagena— generan un espacio con mucha personalidad.

El artículo completo AQUÍ.

3. Una mezcla de elementos y materiales

Esta obra fue remodelada por Susana Mejía, diseñadora y cofundadora de la firma Diamantina & La Perla. Lo paradójico es que este hogar de ensueño se aloja en un edificio con más de treinta años de construido. Al momento de adquirirlo, el inmueble se encontraba deteriorado debido a incontables problemas en la administración, y el apartamento también se hallaba en muy malas condiciones.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche.

La sala se transformó en términos espaciales, retirando los muros que antes la mantenían confinada y restaurando el parquet de madera del piso original. “La remodelación fue relativamente sencilla. Se basó en eliminar el exceso de muros para permitir que el espacio fluyera y la luz natural ingresara al interior”. Y para potenciar las bondades de su arquitectura, recuperó los materiales de origen natural e incorporó otros —también naturales— que crean un balance entre el pasado y el presente.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche.

El mobiliario de la zona hace eco de esa materialidad, usando piezas a base de cemento, madera y fibras naturales; además, predominan las formas sinuosas, como es evidente en la escalera metálica, que se curva levemente en uno de sus extremos, así como en la mesa de centro circular, apoyada sobre bases esféricas.

El artículo completo AQUÍ.

4. Un ambiente para el descanso

“Este proyecto se centró en crear un espacio donde lo contemporáneo armonizara con la calidez de los materiales, buscando una atmósfera que invitara al descanso y a la contemplación”, explica Sofía Vera, diseñadora responsable del interiorismo y remodelación de este apartamento en Bogotá. Para lograrlo, recurrió al uso de la madera, textiles suaves y detalles artesanales, elementos que reflejan una conexión con lo natural, mezclados con muebles esculturales y líneas limpias que aportan sofisticación al ambiente.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche.

En una esquina de la sala sobresale una lámpara de techo de Alta Estudio, firma fundada por el diseñador Alejandro Tapias, que “no solo ilumina el espacio, sino que introduce texturas artesanales que dialogan con la luz natural”.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche.

Uno de los principales retos que enfrentó Vera en este proyecto fue equilibrar la funcionalidad con la búsqueda de una estética fluida y escultórica. “Usamos mobiliario que, aunque llamativo por su diseño, no debía comprometer la comodidad ni saturar el espacio”. También tenían que plantear una distribución que permitiera la circulación, sin sobrecargar visualmente las áreas.

El artículo completo AQUÍ.

5. Un diseño interior atemporal

Este pequeño apartamento en Bogotá, una envolvente caja que encapsula la fascinante trayectoria del reconocido diseñador colombiano Juan Montoya, encarna la esencia misma de la atemporalidad.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche.

La totalidad del apartamento, con vista hacia la ciudad, está cubierta en muros y techos por un acabado en mampostería. “Un día, durante la remodelación, vi esa textura e inmediatamente dije: ‘¡Paren, esto me encanta!’, y así quedó desde entonces”. La madera en flor morado es una extensión de esta sensación de acogimiento.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche.

Sobre el área social, Montoya explica: “Me pareció sumamente enriquecedor reunir en un solo espacio una sala con un daybed del siglo XIX, dos elegantes poltronas victorianas en terciopelo para la lectura, un escritorio y un armario con puertas tapizadas en cuero que ocultara discretamente el televisor”.

El artículo completo AQUÍ.

6. Estudio, sala y comedor en un solo lugar

La clave para integrar estos tres espacios fue la incorporación de una biblioteca en forma de L, que une los ambientes mientras actúa como almacenamiento funcional y elemento decorativo. Su diseño cálido y armonioso conecta visualmente la sala y el estudio, logrando una estética cohesionada.

Crédito de la foto: Cortesía Marcela Cure.

“Desde un comienzo, las visuales se pensaron como el foco de atención, por lo que el espacio se mantuvo lo más sobrio posible”, explica la diseñadora de interiores Marcela Cure sobre este proyecto en Santa Marta (Magdalena).

Crédito de la foto: Cortesía Marcela Cure.

Para ello, manejó una paleta de colores neutra, a base de materiales de origen natural y de aspecto uniforme y ligero. Además, priorizó la iluminación natural, que proviene de los grandes ventanales que enmarcan el horizonte costero.

El artículo completo AQUÍ.

7. Una sala de estar como experiencial del espacio

Miguel Soto, arquitecto bogotano, aborda la sala de su vivienda como un escenario donde se entrelazan la experiencia del espacio, la narrativa visual y una identidad de diseño que rinde homenaje a su predecesor, Guillermo Bermúdez.

Crédito de la foto: Iván Ortiz.

Este espacio, ubicado en un edificio diseñado por Bermúdez a finales de 1980, se caracteriza por su esencia universal y fluidez. La intervención de Soto no es una ruptura radical, sino una reinterpretación que respeta la esencia original al transformar la disposición de los ambientes para fomentar la interacción social.

Crédito de la foto: Iván Ortiz.

La vivencia de este espacio se manifiesta mediante la circulación vertical, que genera una conexión orgánica entre los niveles de la vivienda, elemento que permite “concebir este apartamento como una casa en un cuarto piso”, según Soto.

El artículo completo AQUÍ.

8. Fluidez entre la zona laboral y social

El arquitecto Gabriel Lian logra expresar su visión en el diseño del área social de un dúplex, un espacio que combina funcionalidad y estética. Este apartamento, creado para un matrimonio de abogados que realiza gran parte de su trabajo desde casa, se caracteriza por la fluidez entre la zona laboral y la social.

Crédito de la foto: Andrés Valbuena.

Este es un espacio que cautiva visualmente. Un impresionante ventanal de seis metros de altura baña el área social con luz natural, acentuando la esbeltez de la arquitectura y ofreciendo vistas que conectan el interior con el exterior.

Los materiales utilizados, como la madera, el metal y el ladrillo, no solo crean una continuidad visual entre el interior y la fachada del edificio, sino que también aportan calidez y textura. Esta combinación de elementos es estratégica, la madera suaviza la frialdad del metal genera un ambiente acogedor, que contrasta con la modernidad del diseño.

El artículo completo AQUÍ.

9. Auténtico y cálido

«El proyecto tenía que conservar las características de la arquitectura original del edificio: un piso en madera maciza tipo parquet, la chimenea con su forma y lenguaje, las ventanerías horizontales de madera y, aparte de todo esto, aprovechar la amplia zona de jardín interior”, comenta el arquitecto restaurador Carlos H. Garzón, responsable de esta obra.

Crédito de la foto: Iván Ortiz.

El mobiliario de líneas rectas, con objetos hechos en Colombia junto a otros heredados e importados, evoca el mid-century modern. Por otra parte, el sofá en tres colores y la poltrona jerarquizan la ubicación del biombo, que genera un efecto vertical en el espacio y trae la gama de los grises para unificar todo bajo un concepto en el que la sensación que se busca es acogedora.

Crédito de la foto: Iván Ortiz.

Otro acento de color se da en la mesa de centro, también original de los años cincuenta, que luego de su restauración tiene un toque de azul en la parte inferior de la tapa, que le proporciona más carácter a la pieza.

El artículo completo AQUÍ.

10. Sensación de resguardo

“El diseño de esta sala fue una experiencia inspiradora, motivada por el deseo de los clientes de crear un espacio armonioso que complementara la estética general del mobiliario de la vivienda. Este ambiente debía ser un rincón más privado, separado sutilmente por puertas de vidrio con retícula, para permitir visibilidad pero sin perder esa sensación de resguardo”, afirma la interiorista Susana Acosta, fundadora de la firma Sax Design, quien se encargó del diseño interior de este apartamento en Medellín.

Crédito de la foto: Andrés Posada Bonnet, cortesía Sax Design.

El eje de esta sala es un sofá curvo, que invita a sus habitantes a relajarse. “Elegí un tapizado con mucha textura en un tono blanco, que contrasta con las mesas de centro negras de formas también curvas”. La composición del área la cierran una alfombra circular y la luminaria Balance, de la compañía Vibia, “cuya iluminación envolvente se convirtió en un elemento esencial para el ambiente”.

Crédito de la foto: Andrés Posada Bonnet, cortesía Sax Design.

Una planta entrega el toque de verde como remate de este ambiente, mientras las cortinas de lino tamizan la entrada de luz natural, a la vez que aportan una sensación de calidez. “En conjunto, cada detalle contribuye a crear un espacio armónico, elegante y lleno de personalidad”, asegura.

El artículo completo AQUÍ.

11. Un ambiente transmite exclusividad y alegría

Este apartamento dúplex, de 335 metros cuadrados, en Ibagué (Tolima), pasó por una intervención cuyo objetivo principal era “proporcionar un sitio distinto para habitar, al organizarlo de acuerdo con las actividades, gustos y deseos de sus habitantes. Tenía que ser amplio visualmente, contundente espacialmente y cómodo y acogedor para cada una de las personas de esta familia, conformada por una pareja joven y su hijo”, explican los arquitectos Ernesto Puente y Carolina Lineros, responsables de esta obra, junto con María Camila Villarreal.

Crédito de la foto: Duck Sessions / Jacobo Castro Cristo, cortesía Ernesto Puente y Carolina Lineros.

En la zona social hay generosas puertaventanas que no solo permiten la ventilación natural, sino que conectan el proyecto con la terraza y, además, con el verde de su entorno. Aquí, la madera se utiliza para cubrir algunas de las paredes y dar calidez al espacio, donde predomina el mobiliario en tonos crudos.

Crédito de la foto: Duck Sessions / Jacobo Castro Cristo, cortesía Ernesto Puente y Carolina Lineros.

En el área social, la escalera en caracol, con su interior recubierto en madera y retroiluminado en la parte baja de sus barandales —estrategia que resalta las vetas del material—, se convierte en el elemento más llamativo, mientras que la lámpara de fibra natural, que cuelga junto a una de las poltronas, aporta textura al ambiente.

El artículo completo AQUÍ.

12. Un diseño con lujo sutil

La calle de la Carbonera, en Cartagena —cuyo título viene del almacenamiento de carbón—, es tanto la ubicación como el origen del nombre del más reciente proyecto de la diseñadora de interiores Lorena Pulecio y el arquitecto Vladimir Caballero.

Crédito de la foto: Mónica Barreneche.

De la vivienda original, solo conservaron el estilo de la fachada; los restantes 588 metros cuadrados los hicieron de cero, respetando los parámetros patrimoniales. La Casa de la Carbonera se despliega en cuatro plantas y, con su estilo townhouse, ofrece múltiples espacios habitables, como el salón principal, la cocina abierta, el comedor, un estudio de trabajo, el foyer, una sala auxiliar (foto), la piscina, terrazas, jacuzzi, baños y cinco habitaciones preparadas para alojar a más de una docena de invitados.

Los tonos fríos predominan en la sala auxiliar, donde los textiles y las maderas —en mobiliario y objetos decorativos— se inclinan por los colores tierra para dar ese toque de calidez a la propuesta. Las texturas están presentes en cada rincón de este lugar, van desde las vigas de las cubiertas hasta los curiosos espaldares de las poltronas, tejidos con una fibra natural para amarrar maderos.

El artículo completo AQUÍ.