En la concepción de una cocina, hay un elemento crucial: la elección de los electrodomésticos. Los últimos años han permitido una evolución en este frente, no solo en la faceta de desempeño, sino también en la transformación de estos objetos en piezas dignas de exhibir.

Diseño en la cocina: campanas extractoras inteligentes que marcan tendencia

Ya no es necesario buscar diversas maneras para ocultarlos, pues muchos ofrecen color y estilo para dar vida a este ambiente.

Diseño en la cocina: campanas extractoras inteligentes que marcan tendencia

En este campo sobresale la compañía colombiana Haceb, que en su catálogo cuenta con campanas decorativas —que incluyen versiones tipo isla y península—, las cuales aportan diseño y tecnología al espacio de cocción.

Entre sus atributos están los sensores de movimiento para su manipulación, que hacen que el trabajo sea mucho más fácil y práctico. Esta línea de diseño sobresale por sus acabados en inox (metálico), paneles digitales y cristal negro, que permiten combinar con distintos estilos y tipos de acabados.

Diseño en la cocina: campanas extractoras inteligentes que marcan tendencia

“Su configuración entrega potencia, poder de extracción, luz de gran alcance y diferentes modos de funcionamiento para que tenga todo lo que necesita mientras prepara sus recetas”, explican desde la compañía, que este año celebra 85 años de existencia.

Nos encanta de la propuesta de Haceb para las cocinas

1. Las campanas, que se transformaron en un elemento decorativo de peso en las cocinas.

2. Estas campanas decorativas entregan diseño, tecnología y eficiencia.

3. Sus acabados permiten que se mezclen con todo tipo de diseños.