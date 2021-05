Cómo hacer para que tu casa sea un lugar sostenible

Reunimos los mejores tips para hacer de tu casa un lugar más sostenible, consciente y amigable con el medio ambiente.

Recicla decoración y tendencias de temporadas o años pasados, sobre todo en festividades

Como ya sabemos, cada año, las nuevas tendencias son las que lideran el mobiliario, la decoración y hasta los colores que vamos a escoger para adecuar el hogar. Sin embargo, mezclar tendencias pasadas, aprender a combinar colores y darle un aire más fresco, versátil y original a tu casa es la clave.

Recicla basura, crea compostaje casero

Es importante que tengas canecas en las que se puedan diferenciar los residuos orgánicos de papel, cartón y hasta de otro tipo de desechos, así crearás menos basura. Sin embargo, hacer compostaje casero es la clave para reducir los estragos del efecto invernadero que producen los gases afectando la capa de ozono gracias a los desechos orgánicos de restos de comida. Para iniciar tus compostajes caseros solo debes tener desechos como hojas, cortezas de fruta o cáscaras de huevo. Haces varias capas finas de estos residuos y la última la completas con algún abono natural. Luego de un tiempo tendrás tierra fértil para poder cultivar tú, en tu barrio o alguien cercano a ti podrá usarla.

Usa bombillas ecológicas o ahorradoras de energía

Este tipo de bombillos consumen solo un 20% de lo que podrían consumir las bombillas clásicas además de durar más. El exceso o derroche de energía eléctrica ocasiona daños irreversibles al medio ambiente.

Pinta tus paredes de colores claros para evitar usar energía

Tener pintadas las paredes de colores como blanco o beige no solo ampliará tus espacios sino que al entrar el sol en contacto con este tipo de colores tendrás mayor cantidad de luz natural.

Desconecta electrodomésticos en la noche o cuando estés ausente

¡Si no la necesitas, no la uses! Ahorrar energía en la noche o cuando no estés en casa, es una de las prácticas más amigables con el medio ambiente.

Recicla ropa y conviértela en tapicería para los muebles o cojines del hogar

Toda esa ropa que tienes acumulada, sin usar o que piensas botar a la basura, podría servir como nueva tela para algunos de tus muebles o cojines. ¡La imaginación aquí no tiene límite!

