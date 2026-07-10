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La arquitectura contemporánea ha consagrado al vidrio como el gran mediador entre el interior doméstico y el paisaje urbano o rural. Sin embargo, la transparencia exige un contrapeso: un sistema capaz de tamizar la radiación, regular la temperatura y cualificar la atmósfera sin comprometer la limpieza formal de la fachada. Bajo esta premisa de control lumínico y confort espacial, la firma familiar colombiana Encortinarte ha estructurado a lo largo de más de quince años una sólida propuesta que trasciende la simple instalación utilitaria para convertir los planos textiles en auténticas soluciones de diseño interior.

Cuando la luz se convierte en material de diseño

Desde su fundación, y con un impulso expansivo firmemente consolidado, la compañía ha enfocado su evolución en la actualización constante de su portafolio y en la profesionalización de su equipo técnico.

Cuando la luz se convierte en material de diseño

Esto les permite abordar proyectos de altísima complejidad técnica en todo el territorio nacional, abarcando desde residencias particulares de gama alta hasta entornos corporativos, complejos hoteleros e instituciones educativas que demandan estándares rigurosos de durabilidad, funcionalidad y estética. Para el especificador actual —sea arquitecto, diseñador o desarrollador de proyectos—, el valor de Encortinarte reside en su enfoque de sastrería arquitectónica.

Esto hace tan especial a Encortinarte

Cada pieza se concibe a partir de una fabricación sobre medidas estricta, respaldada por una exhaustiva curaduría de telas, texturas y paletas cromáticas que dialogan con las tendencias globales del interiorismo.

Cuando la luz se convierte en material de diseño

Esta versatilidad de materiales busca resolver un requerimiento decorativo, pero también opera como un dispositivo de eficiencia energética. La correcta elección de un velo, una persiana o un blackout técnico reduce de forma medible la ganancia térmica, optimiza el consumo de climatización artificial y protege los bienes interiores de la degradación producida por los rayos UV, garantizando una privacidad absoluta en el ámbito de la vida privada.

Cuando la luz se convierte en material de diseño

Más allá del producto final, la firma fundamenta su permanencia en el tiempo en un modelo de asesoría integral y personalizada a domicilio. Este proceso técnico permite entender las dinámicas lumínicas de cada espacio antes de ejecutar la producción, asegurando que la solución elegida —ya sea un toldo exterior para una terraza expuesta o un sistema motorizado para un gran ventanal de doble altura— responda con exactitud al microclima y a la volumetría de la obra. La experiencia se complementa con un servicio de instalación profesional certificada y un esquema de respaldo técnico que minimiza los riesgos en la toma de decisiones.

Aquí los encuentra

Con su showroom principal ubicado en la carrera 58A número 128A-98 en el barrio Las Villas de Bogotá, Encortinarte funciona como un centro de especificación colaborativo donde las ideas se traducen en presupuestos viables y texturas habitables.

Cuando la luz se convierte en material de diseño

En un mercado saturado de soluciones genéricas, la firma demuestra que el verdadero confort no depende únicamente de los metros cuadrados, sino de la inteligencia con la que administramos la luz natural que inunda nuestras vidas cada mañana.

Para transformar sus espacios con estilo, confort y funcionalidad, solicite una asesoría personalizada ingresando a www.encortinarte.com.co.