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Licenciada por ProColombia como marca país, Jamar ha logrado que el diseño local trascienda fronteras. Su compromiso con la calidad y la sostenibilidad ha sido el motor que impulsa a la empresa, consolidándose como un referente en la industria del diseño de interiores, sin perder de vista sus raíces colombianas. Con 75 años de experiencia y como parte de la historia de miles de familias, la firma sigue transformando los hogares por medio de propuestas que combinan estilo, funcionalidad y durabilidad. Los estilos Glam, Natural y Urban son los más aclamados.

Jamar es un homenaje a lo nuestro

La marca barranquillera que le rinde homenaje al diseño nacional



Jamar no solo busca crear muebles funcionales, sino también conectar a las familias colombianas con su identidad. En cada pieza, desde salas y comedores hasta alcobas y complementos, se refleja la esencia del diseño nacional: una fusión de tradición y modernidad. La madera roble, trabajada por manos colombianas, no solo asegura durabilidad, sino que también cuenta la historia de generaciones de artesanos que aprovechan los recursos naturales del país.

Además, el uso de eurolino, un textil de alta resistencia que no cambia con el tiempo, y la pintura poliuretano, que garantiza durabilidad y un acabado impecable, son solo ejemplos del compromiso de esta empresa con la calidad.

La sostenibilidad como principio fundamental



Esta no es solo una tendencia para la empresa, sino un pilar fundamental de su propuesta. Con un enfoque responsable, la marca utiliza técnicas que minimizan el consumo de recursos como el agua, especialmente en la fabricación de sus textiles. Esta filosofía se traduce en piezas que no solo son estéticas, sino también respetuosas con el medio ambiente.

La marca barranquillera que le rinde homenaje al diseño nacional

Es por esto por lo que el diseño de la marca va más allá de lo estético: se trata de ofrecer soluciones funcionales. En un mundo cada vez más urbano, los hogares necesitan muebles que, además de bonitos, sean prácticos. Por ello, la compañía tiene productos modulares y multifuncionales, adaptados a la vida moderna. Este enfoque convierte cada hogar en un lugar más cómodo y armonioso.

Finalmente, la marca ha mejorado la capacidad de producción gracias a su Centro de Innovación y Logística del Atlántico (CILA), que le permite garantizar la calidad de cada pieza que llega a las casas colombianas. Este clúster del mueble refuerza la apuesta por el talento nacional y el control exhaustivo de los procesos de producción, asegurando que cada objeto sea una inversión en durabilidad, funcionalidad y estilo.

Para más información: www.jamar.com.