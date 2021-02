Conozca los nuevos cursos online y gratuitos del MoMA en 2021

Los 7 cursos se podrán realizar a través de la plataforma Coursera, serán dictados en ingles pero tendrás subtítulos y solo se deberá pagar si se quiere obtener el certificado oficial.

Hoy en día ya no existe nada que la pandemia no haya cambiado. Antes parecía imposible imaginarnos una vida digital y ahora el futuro ha sido replanteado para que no salgamos de casa o no tengamos contacto físico durante un largo tiempo.

Es por eso que el MoMA –luego de tener gran acogida a través de sus cursos virtuales y gratuitos lanzados durante la primera cuarentena del 2020-, anunció el pasado 4 de febrero el lanzamiento de más cursos gratuitos que estarán disponibles durante todo el año y que se podrán llevar a cabo desde cualquier lugar del mundo a través de la plataforma Coursera.

Son 7 clases en ingles pero que contarán con subtítulos en varios idiomas y solo se tendrá que pagar un pequeño valor si se desea tener el certificado original.

¿Cuál de estos es su favorito?

Arte moderno e ideas

Observar el arte moderno a través de la lente de diferentes temas puede revelar conexiones sorprendentes y nuevas ideas. En este nuevo curso en línea, “Arte moderno e ideas”, podrá explorar cuatro temas que el MoMA suele utilizar cuando enseña: Lugares y espacios, Arte e identidad, Transformación de los objetos cotidianos, Arte y sociedad.

Ver a través de fotografías

La curadora Sarah Meister habla con artistas y académicos para revelar los diferentes factores que influyen en la realización de una fotografía. El curso ofrece mediante la introducción de una diversidad de ideas, enfoques y tecnologías, la historia, creación y evolución de la fotografía hasta nuestros días. Además, observará detenidamente algunas de las más importantes de la colección del Museo de Arte Moderno y escuchará una variedad de perspectivas sobre qué es una fotografía y las formas en que esta se ha utilizado a lo largo de sus casi 180 años de historia.

Vea tambien: Esta paradisíaca casa de campo en el Líbano tiene la piscina de sus sueños

Puede acceder al curso aquí.

¿Qué es el arte contemporáneo?

¿Qué es el arte contemporáneo? En este curso, usted podrá explorar de que se trata a través de más de 70 obras de arte realizadas desde 1980 hasta la actualidad, con especial atención al arte de la última década. Escuchará directamente a artistas, arquitectos y diseñadores de todo el mundo sobre sus procesos creativos, materiales e inspiración.

Puede acceder al curso aquí.

La moda como diseño

¿Por qué nos ponemos lo que nos ponemos? Explore lo que conlleva el diseño y la confección de las prendas cotidianas en este curso online gratuito.



Puede acceder al curso aquí.

Historia de la pintura abstracta de la posguerra

Después de la Segunda Guerra Mundialalgunos de los artistas más famosos del siglo XX hicieron que la historia de arte cambiara para siempre. A través de este curso entenderá el contexto histórico y la influencia de la guerra en la pintura además del uso de materiales, técnicas y pensamiento de siete artistas de la Escuela de Nueva York, incluidos Willem de Kooning, Yayoi Kusama, Agnes Martin, Barnett Newman, Jackson Pollock, Ad Reinhardt y Mark Rothko. Acá también podrá experimentar recorridas por galerías y demostraciones de estudio que brindarán una mirada más cercana a las cualidades físicas de la pintura.

Puede acceder al curso aquí.



Arte e ideas

Un curso especialmente diseñado para ayudar a sus estudiantes a desarrollar herramientas idóneas para la enseñanza del arte moderno y contemporáneo, así como también, para el despliegue de habilidades que funcionen de apoyo profesional, a fin de generar confianza en el desarrollo de temas relacionados a la asignatura elegida.

Puede acceder al curso aquí.

Arte y actividad: estrategias interactivas para involucrarse con el arte

El arte puede ser un poderoso catalizador para desarrollar habilidades y comprender una variedad de temas. Destinado a profesores de primaria y secundaria de todas las disciplinas, el curso analiza los enfoques basados ​​en la investigación de Arte e indagación: estrategias de enseñanza del museo para su aula, al tiempo que profundiza en estrategias basadas en actividades que harán que sus estudiantes sean participantes capacitados.

Puede acceder al curso aquí.