Transforme su casa con uno de los nuevos tapetes de la artista colombiana Ledania

Ledania, la neomuralista bogotana, lanza su segunda colección de tapetes con la firma Tejidos LAV. Cada uno de estos objetos cuenta una historia llena de color.

Singapur, Egipto y Colombia son los países involucrados en la segunda colección de Ledania para Tejidos LAV. La línea, lanzada en febrero de este año, está compuesta por siete tapetes –uno de ellos en colaboración con el grafitero Saga Uno– y tres cojines, un objeto que no exploró antes.



“En marzo de 2020 estaba en Singapur y me quedé atrapada. Traté de tomarlo por el lado positivo y comencé a crear esta colección”, explica la artista. A diferencia de su primera colaboración con la empresa colombiana, en esta ocasión no pudo realizar un mural para extraer de dicha composición las diversas piezas, por lo cual recurrió a herramientas digitales: “En un principio fue frustrante, pero los humanos tenemos que adaptarnos a cualquier cambio”.

Asegura que con este lanzamiento busca replantear la forma tradicional como se ven los tapetes. “Siempre son cuadrados o redondos, por eso hice uno troquelado que tiene varios puntos de vista, es un ambigrama con dos caras, no tiene un derecho o un revés, es ambiguo”. Además, espera que sus diseños trasciendan el uso residencial y lleguen a escenarios comerciales e incluso artísticos.

En esta oportunidad Ledania empleó la técnica del tejido para lograr combinaciones de colores diferentes, lo que le permitió crear más tonalidades. Esto es evidente en propuestas como el paisaje surreal con una interesante profundidad o los caleidoscopios florales. Para su colaboración con Saga Uno buscaron contrastar el estereotipo femenino impuesto en la sociedad actual.

“Lo que me gusta de su obra es que juega con las proporciones del cuerpo de maneras exageradas y estéticas, sin perder esa versión hermosa y femenina”, explica y describe el tapete en el que una chica está sentada en un bosque mientras es apreciada por Salsaman, un personaje del grafitero colombiano que admira a las mujeres.

Cada composición tiene una historia, pero Ledania afirma que su objetivo es que las personas tengan su propia interpretación, se apropien de sus creaciones. “Más que tapetes, son arte. Por eso es una colección limitada”, concluye Luis Felipe Calderón, de Tejidos LAV, sobre esta línea producida en Egipto. ■

