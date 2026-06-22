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Fotografía de portada: Andrés Valbuena (@andresvalbuena_h_foto)

Remodelación: Dotlab (@weare.dot)

¿Cómo habitamos hoy nuestros espacios y qué buscamos al transformarlos? Esta es la pregunta que guía la edición 378 de AXXIS, una reflexión sobre la manera en que la arquitectura residencial contemporánea responde a nuevas formas de vivir, sentir y relacionarse con el entorno.

Obra en Tenjo, Cundinamarca. Diseñada por David Restrepo & Cía. Arquitectos.

En este número exploramos proyectos que demuestran que una reforma exitosa no siempre implica empezar de cero. Por el contrario, las intervenciones más significativas son aquellas capaces de reconocer el valor de lo existente y reorganizarlo para potenciar el bienestar, la funcionalidad y la experiencia cotidiana.

Novedades de esta edición AXXIS

La portada de esta edición se trata de un apartamento en Bogotá remodelado por Dotlab, bajo la dirección de la arquitecta Juliana Montoya y Esteban Rauhut, donde el diseño interior, el mobiliario de autor y una cuidada selección de obras de arte transforman por completo la atmósfera del hogar sin necesidad de derribar un solo muro.

Nueva edición AXXIS: maneras de vivir los espacios, una mirada a las transformaciones

Esta búsqueda por redefinir el habitar también se extiende al Especial de Baños, Pisos y Acabados, una selección de proyectos, tendencias y materiales que revelan cómo estos espacios han evolucionado para convertirse en escenarios de bienestar, contemplación y conexión con los sentidos.

Nueva edición AXXIS: maneras de vivir los espacios, una mirada a las transformaciones

Una edición dedicada a descubrir cómo el diseño puede renovar nuestra relación con los espacios que habitamos. Ya disponible en librerías, puntos de venta autorizados y mediante suscripción.