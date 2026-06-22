Newsletter
Suscribirse
Newsletter
Suscribirse

Nueva edición AXXIS: maneras de vivir los espacios, una mirada a las transformaciones

La arquitectura, el interiorismo y la materialidad se encuentran en esta edición AXXIS para demostrar que las mejores transformaciones no siempre requieren grandes demoliciones, sino una nueva manera de entender el habitar.
  • Autor:
  • Revista Axxis
  • /
  • /
  • Créditos imágenes:
  • Andrés Valbuena

Artículos destacados

Un conjunto hotelero en México se convierte en una increíble estrategia sostenible

  • /

Inspirada en el movimiento de la aviación, esta casa gira para abrirse al paisaje y a la luz

  • /
Revista Axxis
Getting your Trinity Audio player ready...

Fotografía de portada: Andrés Valbuena (@andresvalbuena_h_foto)
Remodelación: Dotlab (@weare.dot)

¿Cómo habitamos hoy nuestros espacios y qué buscamos al transformarlos? Esta es la pregunta que guía la edición 378 de AXXIS, una reflexión sobre la manera en que la arquitectura residencial contemporánea responde a nuevas formas de vivir, sentir y relacionarse con el entorno.

Nueva edición axxis: maneras de vivir los espacios, una mirada a las transformaciones
Obra en Tenjo, Cundinamarca. Diseñada por David Restrepo & Cía. Arquitectos.

En este número exploramos proyectos que demuestran que una reforma exitosa no siempre implica empezar de cero. Por el contrario, las intervenciones más significativas son aquellas capaces de reconocer el valor de lo existente y reorganizarlo para potenciar el bienestar, la funcionalidad y la experiencia cotidiana.

Novedades de esta edición AXXIS

La portada de esta edición se trata de un apartamento en Bogotá remodelado por Dotlab, bajo la dirección de la arquitecta Juliana Montoya y Esteban Rauhut, donde el diseño interior, el mobiliario de autor y una cuidada selección de obras de arte transforman por completo la atmósfera del hogar sin necesidad de derribar un solo muro.

Nueva edición axxis: maneras de vivir los espacios, una mirada a las transformaciones
Nueva edición AXXIS: maneras de vivir los espacios, una mirada a las transformaciones

Esta búsqueda por redefinir el habitar también se extiende al Especial de Baños, Pisos y Acabados, una selección de proyectos, tendencias y materiales que revelan cómo estos espacios han evolucionado para convertirse en escenarios de bienestar, contemplación y conexión con los sentidos.

Nueva edición axxis: maneras de vivir los espacios, una mirada a las transformaciones
Nueva edición AXXIS: maneras de vivir los espacios, una mirada a las transformaciones

Una edición dedicada a descubrir cómo el diseño puede renovar nuestra relación con los espacios que habitamos. Ya disponible en librerías, puntos de venta autorizados y mediante suscripción.

Comparte este artículo

Otros artículos

Así se articula la industria de la madera en interzum bogota 2026 hacia modelos más responsables

interzum bogota 2026 se consolida como un escenario clave para entender la transformación de la industria de la madera en Latinoamérica, donde la sostenibilidad, la tecnología y el diseño se articulan como ejes de una nueva visión productiva con impacto global.

Una casa de los años 50 renovada con influencias japonesas y escandinavas

La vivienda ampliada y renovada se abre al bosque, a la luz y al agua, para convertirse en un oasis de bienestar atemporal.

Una casa con ‘branquias’ y una jungla interior perfecta para disfrutar del entorno

Esta casa transforma un terreno intrincado en un oasis doméstico gracias a una envolvente protectora, un jardín salvaje en el corazón de la casa y una arquitectura que regula la luz y el clima de manera pasiva durante todo el año.

Suscríbase a nuestro newsletter

Para recibir todo nuestro contenido

Suscribirse
Newsletter