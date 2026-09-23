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Conozca los proyectos que protagonizan la nueva edición de AXXIS

La portada de esta edición nos lleva a un apartamento de Chapinero Alto donde los objetos, las texturas y las huellas del tiempo construyen una atmósfera con carácter. En sus páginas, AXXIS amplía esta conversación para explorar la renovación urbana, la arquitectura residencial y la relación entre diseño y paisaje.
  • Autor:
  • Revista AXXIS
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  • Créditos imágenes:
  • Iván Ortiz

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Revista Axxis
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Uno de los proyectos protagonistas de esta nueva edición de AXXIS está ubicado en un lugar donde la arquitectura, la cultura y la vida urbana se encuentran: Chapinero Alto, en Bogotá. Este sector, reconocido recientemente por Time Out entre los diez barrios más ‘cool’ del mundo, es el escenario de nuestra portada y el punto de partida para una conversación sobre las distintas maneras de habitar y construir vínculos con los espacios que nos rodean.

Conozca los proyectos que protagonizan la nueva edición de axxis
Crédito de la foto: Iván Ortiz.

En esta obra, el equipo de Cabida Arquitectura intervino un apartamento para convertirlo en un refugio donde la arquitectura contemporánea dialoga con la memoria. Los acabados desnudos, por ejemplo, las superficies que revelan el paso del tiempo y una precisa selección de objetos personales hacen que cada rincón tenga algo que contar. 

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Crédito de la foto: Iván Ortiz.

Esta manera de entender la arquitectura —como algo que va más allá de lo visual para relacionarse con las emociones, los recuerdos y las experiencias de quienes habitan un espacio— atraviesa también otros contenidos de esta edición.

En esta edición de septiembre de 2026, AXXIS también presenta diferentes proyectos que plantean preguntas sobre la transformación de nuestras ciudades y sobre las nuevas maneras de relacionarnos con ellas.

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Crédito de la foto: cortesía Cimento Inmuebles Comerciales.

Lo nuevo de AXXIS: la ciudad como territorio de transformación

El Especial de Construcción pone la mirada en la renovación urbana a gran escala y en los proyectos que están transformando algunos de los principales escenarios urbanos del país. Entre ellos se encuentran Quora, en Bogotá, y Distrito Palermo, en Medellín, dos propuestas que permiten observar cómo la arquitectura y la planificación pueden intervenir el territorio para generar nuevas dinámicas de uso, encuentro y convivencia.

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Crédito de la foto: Render, cortesía Distrito Palermo.

El recorrido de esta edición también nos lleva fuera de la ciudad. En Cachipay, una casa de montaña encuentra en el paisaje la razón para transformar su propia geometría. Su arquitectura se contorsiona y se adapta a las condiciones del lugar, estableciendo una relación directa con la topografía y las vistas que la rodean.

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Crédito de la foto:

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