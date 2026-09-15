En el centro histórico de Cartagena se encuentran dos restaurantes que buscan acercar a los comensales a dos rincones del planeta muy alejados de la costa caribe colombiana. Niku, por un lado, lleva a sus comensales a la fusión entre Perú y Japón a través de la comida nikkei, mientras que Máximo busca transportarlos a las costas del mar Mediterráneo. Estas son las dos propuestas con las que el grupo Casa Ardente busca posicionarse en la capital de Bolívar.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

Pero más allá del reto gastronómico, Casa Ardente también tuvo que enfrentarse al de llevar dos propuestas modernas a un lugar caracterizado por su respeto y conservación de lo antiguo. Cuando diseñaron Niku y ahora Máximo en la ciudad de Cartagena, esta fue una de sus primeras consideraciones y el resultado ya está disponible para el disfrute de quienes visiten el centro de la ciudad.

El diseño de Niku

Todo empezó con Niku, un restaurante de comida nikkei que tuvo su primera sede en Medellín. Allí, el concepto era claro: un lugar elegante, nocturno, moderno, con un aire japonés y algo «misterioso», como lo describió Juanita Gómez, arquitecta y socia de Casa Ardente. Pero cuando quisieron trasladarlo a una casa colonial del centro histórico de Cartagena se dieron cuenta de que era necesario un ajuste.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

Empezaron por la recuperación y restauración de la casa, que sería la base sobre la que construirían todo lo demás. «Uno de los temas importantes aquí fue el color, porque quisimos conservar el amarillo original de la casa así no fuera muy de Niku, que tiende más hacia el negro y los tonos oscuros. Lo solucionamos con los pisos, el mobiliario y la iluminación que nos dieron ese balance entre lo que ofrecía la casa colonial y lo que representaba a la marca», explicó Gómez.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

Además de esto, se agregaron jardines y un espejo de agua, se instaló arte inspirado en los campos de Japón, se colgaron lámparas de fique hechas por artesanos locales y se construyó una jaula en la que se puso la consola del DJ que vendría a ambientar las noches en el restaurante. Fue con estos y muchos más elementos que el restaurante fue tomando forma y se convirtió en un espacio que combina lo moderno de la propuesta gastronómica de Niku con la historia que carga la casa colonial que lo alberga.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

«Estamos en el centro histórico de Cartagena. ¿Qué busca una persona que lo visita? La arquitectura del centro histórico. Entonces la idea era conservar ese estilo porque, además de que es patrimonio, queríamos promover nuestra arquitectura y porque, así la marca del restaurante sea moderna, habría sido muy fuera de base tratar de hacer algo que no fuese por esa línea», agregó Gómez.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

La llegada de Máximo

Tras ese primer acercamiento al centro de Cartagena, Casa Ardente quiso doblar su apuesta con otro restaurante en esta ciudad. Así llegó Máximo, que este año abrió sus puertas.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

Este restaurante de comida mediterránea encontró un dilema muy distinto al de Niku, porque la casa que se escogió para él, a pesar de estar en el centro histórico, no reflejaba el mismo estilo. «Si yo mostrara las fotos de cómo era la casa cuando la conseguimos probablemente me dirían ‘eso no tiene nada de colonial’ y tendrían razón. Era una casa residencial normal, pero nosotros queríamos resaltar el lugar en el que estábamos», contó Gómez.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

La decisión era clara: si lo colonial no estaba, había que crearlo. La madera en los pisos y pasamanos y los toques en piedra coralina muy pronto transformaron el espacio del restaurante. En la parte de afuera se abrió un espacio para la entrada de luz natural con una pérgola y la fachada se coronó con un acabado que le da la apariencia de la tapia.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

Para el equipo de Casa Dante, la comida, si bien es central en su propuesta, también funciona como un elemento más de todos los que deben entrar en armonía para crear una buena experiencia para los comensales. «Nuestro slogan es: ‘Los mejores momentos se viven alrededor de una mesa’ y eso es lo que queremos transmitir con nuestros restaurantes. Queremos que las personas se sientan acogidas por el lugar primero porque eso también lleva a que puedan disfrutar de nuestra propuesta gastronómica», concluyó Isabella Zuluaga, líder de mercadro del grupo.

Niku y Máximo: dos restaurantes que le ponen un toque moderno al centro de Cartagena

Ubicación y horario

Máximo Cartagena

San Diego, calle camposanto #996

Lunes a Miércoles | 12:00 p.m. a 10:30 p.m.

Jueves a Sábado | 12:00 p.m. a 11:30 p.m.

Domingos y Festivos | 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

Niku Cartagena

Calle San Juan de Dios # 3 – 35

Lunes a Domingo | 12:00 p.m. a 12:00 a.m.