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Pensar una envolvente suele ser una decisión técnica. O, al menos, así se ha entendido durante años. Acesco quiere mover esa conversación hacia otro lugar: uno donde el acero también participe desde las primeras ideas del proyecto, dialogue con el contexto y ayude a definir la identidad arquitectónica de un edificio.

Una conversación pendiente entre industria y arquitectura

Bajo esa premisa, la compañía reunió recientemente a arquitectos del país en una nueva edición de su evento especializado para el gremio, un espacio enfocado en metodologías de diseño, desempeño y herramientas para la especificación arquitectónica.

Una conversación pendiente entre industria y arquitectura

Con el nombre Arquitectura con acero, la jornada reunió a profesionales del sector en un espacio de aprendizaje y networking enfocado en metodologías de diseño, desempeño técnico y nuevas formas de pensar las envolventes dentro de los proyectos arquitectónicos.

Una conversación pendiente entre industria y arquitectura

El encuentro, realizado en el restaurante Le Grand Chicó 92 con el apoyo de AXXIS, partió de una idea clara: las decisiones sobre materiales comienzan mucho antes de la obra. Más allá de presentar productos o especificaciones técnicas, Acesco quiso abrir una conversación sobre cómo se conciben las envolventes desde la arquitectura, entendiendo variables como el contexto climático, la forma y el desempeño de cada proyecto.

Una conversación pendiente entre industria y arquitectura

“Lo que estamos haciendo con este evento es entregarle a los arquitectos herramientas para que piensen en nosotros desde el proceso de diseño”, explicaron desde la compañía. La intención, según señalaron, es que aspectos como la durabilidad, el comportamiento térmico, la identidad visual y el respaldo técnico entren en juego desde las primeras etapas conceptuales.

Una conversación pendiente entre industria y arquitectura

Y es que la propuesta arquitectónica de Acesco trasciende el suministro de productos estandarizados y listos para instalar. Su verdadero valor radica en la capacidad de abrir el panorama hacia el diseño a la medida, adaptándose de forma precisa a los requerimientos y necesidades estructurales de cada proyecto.

Una conversación pendiente entre industria y arquitectura

Mas de la propuesta de Acesco

Durante la jornada, los asistentes recibieron distintas herramientas diseñadas para facilitar la toma de decisiones en proyectos reales. Entre ellas estuvo “Acecópolis”, una dinámica que relaciona las propiedades cualitativas de las envolventes con distintos escenarios arquitectónicos comunes en el país, así como una guía práctica con criterios para elegir envolventes según desempeño, tecnologías de pintura, índice de reflectancia solar y acceso directo a su biblioteca BIM mediante código QR.

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La iniciativa también buscó reforzar la idea de que materiales como el acero pueden participar activamente en la definición estética y funcional de un proyecto. En ese sentido, el color, las garantías y el comportamiento técnico de las envolventes fueron abordados como variables de diseño capaces de influir en la experiencia arquitectónica y en la permanencia de los proyectos en el tiempo.

Una conversación pendiente entre industria y arquitectura

Con este tipo de encuentros, Acesco continúa fortaleciendo su relación con el gremio de arquitectos en Colombia, promoviendo espacios donde la conversación técnica se cruza con el diseño, la funcionalidad y el desempeño arquitectónico contemporáneo.