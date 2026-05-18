La nueva edición de axxis, una mirada a las obras que entienden la ciudad como un sistema vivo

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La ciudad nunca se construye desde una sola pieza. Su complejidad surge de la convivencia entre múltiples capas: vivienda, comercio, equipamientos, oficinas, espacios públicos y dinámicas sociales que, al relacionarse entre sí, generan identidad, movimiento y nuevas formas de habitar. Bajo esa premisa llega la nueva edición de la revista AXXIS, una publicación en el que compartimos obras capaces de trascender sus propios límites arquitectónicos para aportar valor urbano y colectivo.

Fotografía: William Laird, cortesía Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

La edición mayo 2026 reúne una selección de proyectos distintos en escala, ciudad y programa. Algunos responden a necesidades residenciales; otros funcionan como desarrollos privados o equipamientos que activan nuevas dinámicas en sus contextos. Sin embargo, todos comparten una misma condición: entienden la arquitectura como parte de un sistema más amplio donde cada intervención tiene el potencial de transformar la vida urbana.

Novedades de la edición AXXIS

Más allá de la mezcla de usos, esta edición propone una reflexión sobre cómo ciertos proyectos logran producir ciudad. Cuando las piezas urbanas se conectan correctamente, generan actividad pública, revitalizan la calle, fortalecen el tejido social y crean una densidad de vida imposible de alcanzar desde una única obra aislada. En esa relación entre contexto, arquitectura y experiencia colectiva es donde ocurre realmente la ciudad contemporánea.

Fotografía: William Laird, cortesía Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición es el proyecto que aparece en la portada: el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, una intervención que rescató la histórica manzana franciscana de Getsemaní y que representa un diálogo entre patrimonio, ciudad y hospitalidad contemporánea.

El proyecto se convierte en uno de los artículos destacados de esta entrega, no solo por su escala y relevancia urbana, sino también por la manera en que recupera memoria arquitectónica para integrarla a nuevas dinámicas culturales y turísticas de Cartagena.

Fotografía: William Laird, cortesía Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

Con esta nueva edición, AXXIS continúa consolidándose como una plataforma editorial que documenta y analiza las transformaciones de la arquitectura y el diseño en América Latina, entendiendo que cada proyecto no solo construye espacios, sino también relaciones, experiencias y ciudad.

Fotografía: Meir Schonbrun, cortesía Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.

La edición mayo 2026 ya se encuentra circulando en puntos de venta autorizados, en las principales librerías del país y a través de suscripción.

Fotografía de portada: William Laird, cortesía de Four Seasons Hotel and Residences Cartagena.