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En el panorama de la arquitectura técnica e industrial de Colombia, pocos nombres resuenan con la precisión y visión de Alberto Domínguez Echeverri. Su trayectoria, intrínsecamente ligada al desarrollo del Sistema Celular Eternit®, representa un hito en la creación de soluciones habitacionales en serie, donde la eficiencia industrial se encontró con la sensibilidad del diseño arquitectónico.

La carrera de Domínguez en colaboración con Eternit Colombiana S.A. se distinguió por la concepción de proyectos de arquitectura técnica y planos de fabricación para construcciones en serie, tanto aisladas como nucleadas.

El arquitecto que redefinió la vivienda modular con Eternit

El corazón de su propuesta fue el uso de materiales de fibrocemento avanzados, como los paneles y esquineras en Eterboard, integrados en un sistema estructuralmente versátil y sostenible.

La propuesta del arquitecto para Eternit

Entre sus contribuciones más destacadas se encuentran cinco modelos icónicos que demostraron la adaptabilidad del sistema a diferentes contextos y necesidades:

Casa Bolivariana (72 m²): una unidad de vivienda campestre de diseño robusto, pensada para la construcción en serie y aplicaciones de «Show Room».

Modelo Guapi (40.26 m²) y Modelo Satinga (40.5 m²): soluciones compactas que priorizaron la eficiencia espacial sin sacrificar la habitabilidad.

Modelo Morera (29.30 m²): el máximo exponente de la optimización del área mínima.

Modelo Renacer II: una propuesta de vivienda rural o semiurbana que introdujo iluminación y ventilación cenital, adaptándose a diversos climas. Además, la estética de la curva y la funcionalidad son uno de los sellos distintivos del trabajo de Domínguez.

El arquitecto que redefinió la vivienda modular con Eternit

Más allá de un capricho estético, este detalle —fabricado originalmente en material PVA libre de asbesto— aportaba un «agradable ambiente interior» y diferenciaba sus diseños de la rigidez tradicional de las cajas prefabricadas.

Sus diseños no solo buscaban refugio, sino rendimiento. El arquitecto logró que sus construcciones permitieran una utilización del 95% del área construida, ofreciendo edificaciones sismo-resistentes, retardantes de fuego y termoacústicas que podían instalarse en tiempos récord (aprox. 21 días).