Un apartamento en Brasil con una intervención que conecta espacios y rutinas

El diseño de este apartamento propone una manera abierta de habitar. A través de decisiones precisas la vivienda se adapta al ritmo cambiante de quienes la ocupan, combinando funcionalidad, calidez e identidad.
  • Natalia Pedraza Salamanca, periodista de AXXIS
  • Cortesía Conrado Ceravolo Arquitectos

Ubicado en São Paulo, Brasil, la característica de la intervención del Apartamento Volta, a cargo de la firma Conrado Ceravolo Arquitectos, es transformar un espacio genérico en una vivienda que refleja la vida cotidiana y los planes futuros de sus residentes.

El proyecto se construye a partir de tres conceptos clave: fluidez, funcionalidad e identidad. Bajo esta premisa, el equipo replanteó la distribución original para favorecer una experiencia más integrada del espacio. 

El balcón se incorpora al área social, ampliando visual y físicamente la zona común, mientras que el lavabo se reubica estratégicamente para ofrecer mayor privacidad, una decisión que mejora tanto la circulación como el confort diario.

El apartamento como un lugar flexible 

Uno de los gestos más relevantes del proyecto es la creación de un home office central y flexible, pensado como un espacio adaptable que responde a las dinámicas contemporáneas del trabajo desde casa. 

De este modo, este ambiente se integra al corazón del apartamento, permitiendo distintas configuraciones según las necesidades del momento.

La propuesta apuesta por una espacialidad abierta, donde las áreas sociales dialogan entre sí y las transiciones se vuelven naturales. Cada intervención busca acompañar el ritmo cambiante de la vida doméstica ofreciendo escenarios que evolucionan junto a sus habitantes.

Materiales empleados en la obra

La selección de materiales refuerza esta idea de continuidad y calidez. La madera de freijó y el cimento queimado aportan una base natural y serena que recorre el apartamento, mientras que la carpintería en tonos gris claro y los matices suaves introducen luminosidad y equilibrio visual.

Estos acabados establecen una atmósfera acogedora que acompaña las actividades cotidianas. La paleta neutra funciona como telón de fondo para la vida diaria, permitiendo que los objetos personales y la dinámica del hogar completen el relato del espacio.

Detalles del proyecto 

Para exaltar esta obra el mobiliario es una pieza clave. Fue diseñado a la medida y en soluciones específicas que elevan la experiencia del habitar. Por ejemplo, el banco de entrada con espacio para zapatos que ordena el acceso al apartamento o la cocina con isla y el comedor versátil. 

Para finalizar, el proyecto propone una manera de habitar que prioriza la conexión entre ambientes, la flexibilidad y la calidad material. Así, esta renovación se consolida como un ejercicio de arquitectura que entiende el hogar como unespacio capaz de adaptarse, crecer y acompañar a quienes lo habitan.

