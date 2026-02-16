Ningún aspecto es tan importante en la configuración de esta obra como el color; todo lo esencial, todo lo original que presenta se debe a su utilización como herramienta arquitectónica: “A partir del color se definen recorridos, se enmarcan escenas y se refuerza la identidad. Nos atrevimos a usarlo y a mezclar patrones como parte esencial del proceso creativo”, afirma la arquitecta Susana Garavito, fundadora de Basalto Studio, firma encargada del proyecto.

Color, geometría y carácter fueron los criterios para remodelar este apartamento en Bogotá

La omnipresencia del color, exaltada mediante dibujos de patrones, zócalos altos y molduras, compone un lenguaje original, inspirado en los interiores de las casas inglesas tradicionales. Esta estética pervive, reinterpretada con audacia para adaptarla a las formas de vida actuales.

El concepto, alineado con estas premisas, responde a un ejercicio de diseño preciso y personalizado, en el que cada pieza —techos, pisos, muros, iluminación y carpintería— se concibió minuciosamente. “Aquí no existen elementos residuales: todo tiene intención, jerarquía y protagonismo”.

Por eso, la arquitecta procuró potenciar las cualidades espaciales a través de juegos de alturas y variaciones geométricas, en los que la estructura de la cubierta fue clave a la hora de lograr estos atributos. En vez de cubrir por completo los casetones —entramado de vigas y viguetas que construyen la armadura estructural del techo— mediante una superficie sólida y lisa, se recubrió el armazón con drywall, con el fin de emular el vaciado del concreto original y, de esta manera, ampliar la percepción espacial.

En este sentido, el sistema de iluminación fue estratégico, ya que permitió realzar piezas de arte y mobiliario, transformando la atmósfera y haciéndola profundamente acogedora. Todo esto obedece a la identidad de las usuarias: “Son dos mujeres sensibles al color, que valoran el diseño y los detalles, y tienen una fuerte conexión con el arte y la cultura”, asegura Garavito.

El diseño del apartamento

La abundancia de color es reflejo del deseo de experimentación formal, pero también una manera de infundirle nueva vida a un antiguo apartamento —ubicado en un entorno urbano consolidado en Bogotá—, cuya arquitectura original se destacaba por la amplitud y el uso de materiales nobles, aunque con espacios subutilizados.

“El problema no radicaba en la falta de área, sino en una distribución rígida, alturas contenidas y una lectura plana del interior que no aprovechaba la riqueza constructiva del edificio. Desde el comienzo, mi postura fue clara: explotar los valores preexistentes, restaurando y actualizando los ambientes mediante varias estrategias, entre las que el color es protagonista”.

Prueba de esto es que conservaron los pisos de madera originales, al tiempo que utilizaron los elementos constructivos —como los casetones— para la base del interiorismo. El resultado es una vivienda que transforma la limitación en oportunidad y que convierte cada decisión arquitectónica en un gesto intencional.

Por otra parte, Basalto Studio se encargó de diseñar y fabricar a la medida la carpintería, la cual elaboró con materiales nobles —piedras naturales, mármoles, granitos y madera—, priorizando la pureza y la honestidad material. La selección de textiles aporta riqueza cromática y profundidad espacial, mientras que algunos muebles incorporan criterios de geometría y versatilidad.

Finalmente, esta vivienda celebra la materialidad y el carácter, apostando por una visión contemporánea del diseño que pone en valor la experiencia sensible del habitar.

Cinco puntos para destacar de esta obra

1. El proyecto apuesta por la restauración y la conservación de elementos preexistentes, reduciendo el impacto ambiental y poniendo en valor el oficio y la memoria de este.

2. Los casetones preexistentes los intervinieron para ganar altura, profundidad y carácter, convirtiendo el techo en un elemento activo del diseño y no en una superficie neutra.

3. La arquitecta se inspiró en los interiores ingleses, reinterpretando la vivienda tradicional desde una perspectiva contemporánea.

4. El diseño de iluminación fue clave para resaltar objetos específicos, como bibliotecas, piezas de carpintería y obras de arte.

5. Los patrones desempeñan un papel clave: desde la carga ornamental y artesanal, hasta el carácter pictórico y natural.