El edificio de apartamentos Lebenski, ubicado en Eslovaquia, se alza solitario al borde de la zona forestal montañosa, tras la cual se alzan los majestuosos picos de los Altos Tatras. Su ubicación exclusiva en la localidad de Horný Smokovec, acertadamente llamada Pekná vyhliadka (Vista Hermosa), lo convierte en un elemento dominante visible desde Poprad. Por ello, los arquitectos de la firma Atrium Architekti buscaron que el edificio pareciera tranquilo en su entorno y llamara la atención con su simplicidad y pureza formal.

Habitar desde la simplicidad: apartamentos dúplex, galerías y terrazas ubicadas en un antiguo sanatorio

El nombre Lebenski hace referencia al sanatorio original Nový život (Vida Nueva), construido a principios de la década de 1960. La estructura, que se había deteriorado y perdido sus cualidades arquitectónicas y funcionales desde la década de 1990, fue adquirida por la empresa Bukna & Laurinčík, que inició su transformación completa en un edificio de apartamentos en 2023, confiando el proyecto al estudio Atrium Architekti. Esto siguió a su exitoso proyecto anterior en Dolný Kubín, que fue nominado al premio CEZAAR.

El marco para la reconstrucción se definió por las estrictas normativas del Parque Nacional TANAP y la ciudad de Vysoké Tatry, así como por la exigencia del inversor de aprovechar al máximo todos los espacios. La intención de los arquitectos era recuperar la elegancia funcional del edificio, inspirada en la arquitectura de los hoteles de montaña de los Tatras.

La capacidad de alojamiento del nuevo edificio de apartamentos se incrementó convirtiendo el ático y el sótano en espacios residenciales, conservando la altura, la superficie construida y la silueta originales del edificio.

«La oportunidad de trabajar en el entorno arquitectónico de los Altos Tatras no es algo que encontremos a diario. La arquitectura local de los Tatras es un estrato histórico que se remonta a la época austrohúngara. Encontramos influencias de Suiza, Italia y Budapest, pero también las raíces del entorno y el folclore local.

Es una importante huella arquitectónica de Eslovaquia, y trabajar en este contexto fue un reto interesante por el que estamos agradecidos».

De hotel ruinoso a edificio de apartamentos

La estructura original de hormigón armado del edificio de tres plantas se redujo a la estructura portante durante la reconstrucción y se rediseñó estáticamente, especialmente en el ático y el sótano. El mayor reto del proyecto fue convertir el sótano en espacio residencial, incluyendo el área bajo la terraza de nuevo diseño.

La terraza estaba originalmente situada directamente sobre el suelo, por lo que tuvo que ampliarse lateralmente y complementarse con un sistema de nueva cimentación. Los apartamentos están diseñados como unidades de dos niveles para garantizar una altura libre óptima.

Se logró un cambio significativo en la expresión arquitectónica al reemplazar el tejado a dos aguas original por una ampliación a cuatro aguas, que sigue siendo un rasgo dominante típico de la arquitectura tradicional de montaña.

El nuevo tejado ahora alberga apartamentos dúplex con galerías y terrazas empotradas, orientados al sur. Se crearon balcones y logias alrededor del perímetro del edificio, y la ampliación de las ventanas abrió aún más las vistas del paisaje circundante de los Altos Tatras.

La solución material también respeta el carácter del objeto. Se utilizó un revestimiento de zinc-titanio en la tercera planta y en el ático, mientras que la primera y la segunda planta tienen una fachada enlucida. A pesar del importante coste financiero, el inversor optó por restaurar el zócalo hecho de bloques de granito macizo de unos 40 cm de profundidad, cuyo desmontaje y reinstalación representó una tarea de mampostería extraordinariamente compleja.

Vivir con carácter de montaña

Los apartamentos están diseñados en varios tamaños, desde unidades más pequeñas hasta apartamentos dúplex con espacios de galería. En el interior, los arquitectos definieron la distribución básica, las alturas de los espacios y los elementos clave, como una paleta de colores neutros y suelos claros combinados con madera. El mobiliario y el aspecto final de los interiores de cada apartamento se dejaron a criterio de los propietarios.

El aparcamiento se ha gestionado recientemente con pavimento de césped enrejado, pero la ventaja reside en el transporte alternativo. El Ferrocarril Eléctrico de los Tatras (TEŽ) está a menos de 100 metros, lo que proporciona buenas conexiones con otras estaciones de montaña y trenes exprés a Poprad.

Una pasarela también discurre justo debajo del edificio a lo largo de la Cesta slobody (Camino de la Libertad), que se extiende desde Tatranská Lomnica hasta Tatranská Polianka.