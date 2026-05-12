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Ximena Samper de Neu tiene más de 35 años de experiencia como arquitecta y docente. Su firma, GX Samper Arquitectos, mantiene un enfoque funcional, gracias al cual cada proyecto está cuidadosamente pensado hacia una habitabilidad transformadora, en una constante búsqueda por la calidad y diversidad del espacio colectivo, la vivienda y la relación de las escalas entre lo público, lo comunal y lo privado.

Ximena Samper de Neu.

Hoy, Ximena lidera el legado y las enseñanzas de su padre, el reconocido arquitecto Germán Samper, con un equipo joven que propone una arquitectura integral y multiescalar.

¿Existe alguna característica recurrente, ya sea espacial, material o formal, en sus proyectos?

La búsqueda de la calidad espacial, formal y vivencial, sobre todo en los proyectos de vivienda de interés social, en los que la escasez de recursos es el determinante principal, por lo que hay que saber cómo y dónde destinar los esfuerzos.

Esto hace que el proyecto final tenga un máximo de utilidad, funcionalidad y, en últimas, calidad estética y humana; la clave es combinar siempre la integralidad de la intervención, entendida como la conjunción armónica de la arquitectura, la habitabilidad y el contexto.

Para usted, ¿qué material o técnica local en nuestro contexto tiene el mayor potencial para construir un sentido de identidad colombiana por medio del diseño o la arquitectura?

El ladrillo, indudablemente, porque su uso es recurrente en todo tipo de edificaciones gracias a su versatilidad y manejo; además, es un material que garantiza durabilidad y buen mantenimiento.

Proyecto Milano, Sebastián Ramírez y Julián Lineros.

Por otro lado, el ladrillo, bien manejado y con unos mínimos de detalle, proporciona elegancia y genera sentido de lugar. La combinación de este material con otros —concreto, por ejemplo— es una buena práctica para estar presente en las fachadas exteriores, ya que ayuda a equilibrar costos y garantizar durabilidad.

¿Qué intereses o búsquedas particulares exploraron en su más reciente proyecto?

En los proyectos, tanto recientes como anteriores, siempre hemos buscado la funcionalidad minuciosa en la distribución interna de los apartamentos, con los mínimos espacios necesarios en los distintos usos para un máximo de habitabilidad, confort, iluminación y ventilación, incluso en los servicios.

Igualmente, exploramos la paramentación y la conformación consciente de espacialidades y recintos, públicos y comunales, así como también la variedad y la riqueza espacial: la disposición de los edificios genera recintos y recorridos, perspectivas y espacios activos o pasivos.

Proyecto Arces Azules, Diego Samper.

Así mismo, buscamos que la relación de uso del primer piso genere el empleo activo con la calle, directamente con el espacio público, donde la vivienda propicia un diálogo armónico y equilibrado entre la arquitectura y la ciudad.

Y, finalmente, la humanización de los espacios, la arquitectura en función del morador.

Más allá de lo visual, ¿qué experiencia sensorial o emocional quiere producir con su trabajo?

La experiencia de la escala, del involucrarse con el espacio, los recorridos, las perspectivas, los remates. El equilibrio y el uso de las zonas comunales, la vegetación y el paisaje, la diferenciación clara entre los lugares para la gente, para los niños, para los ancianos, y la respuesta necesaria y combinada con el automóvil, que debe existir, pero supeditado siempre a darle prioridad al peatón.

Proyecto Arces Azules, Diego Samper.

¿Cuáles son sus influencias?

Mis principales influencias provienen tanto del ámbito nacional como internacional. En Colombia, además de los aprendizajes directos junto a Germán Samper, han sido fundamentales las miradas integrales del ejercicio profesional. Destaco especialmente a Fernando Jiménez, arquitecto y urbanista, cuya obra logra articular una arquitectura de calidad con una visión de ciudad equilibrada, como se evidencia en proyectos emblemáticos de Bogotá, como Pablo VI y Ciudad Salitre.

Proyecto Arces Azules, Diego Samper.

De estas experiencias rescato el valor del aprendizaje desde nuestros pueblos y calles, especialmente en la manera como los primeros pisos combinan usos y actividades, fortaleciendo la vida urbana y la relación entre lo público y lo privado.

En el ámbito internacional, mi formación en Diseño Urbano en el GSD de la Universidad de Harvard me permitió conocer enfoques contemporáneos del urbanismo orientados a repensar ciudades más activas e inclusivas, donde el peatón ocupa un rol central y la vida en la calle se reconoce como una práctica urbana fundamental.

Proyecto Arces Azules, Diego Samper.

Estas enseñanzas, sumadas al conocimiento directo de la ciudad de Viena (Austria) y a los ejemplos de vivienda social que he podido estudiar de primera mano, me han dado herramientas sólidas para ejercer la profesión. Todos estos referentes se consolidan hoy como pilares y directrices en mi manera de proyectar y comprender la ciudad.