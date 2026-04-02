Revista Axxis Getting your Trinity Audio player ready...

El centro materno-infantil y de urgencias (Pabellón Enfant Soleil) del Hospital Fleurimont en Sherbrooke forma parte de una redefinición de la evolución de los entornos sanitarios y del papel de la arquitectura en la creación de un diálogo entre las necesidades clínicas y las experiencias humanas.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

Esta importante ampliación de 34.500 m², muy esperada en la región de Estrie (Cantones del Este), consolida las funciones de los departamentos de urgencias, maternidad, neonatología, pediatría y psiquiatría infantil —tanto para pacientes ambulatorios como hospitalizados— en un edificio moderno y luminoso. Los espacios, diseñados con sensibilidad, sostenibilidad y eficiencia, se crearon mediante un proceso de colaboración continua entre médicos, profesionales, gestores, artistas y pacientes.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

Además de reunir a numerosos departamentos bajo un mismo techo, el proyecto incluye una nueva entrada principal para todo el hospital, así como áreas de descanso para el personal; espacios dedicados a la docencia y la investigación, alojamiento para familiares, servicios técnicos, logísticos y de apoyo, estacionamiento cubierto y un edificio independiente que alberga los generadores, esenciales para satisfacer las crecientes necesidades energéticas del hospital en caso de un apagón. Un acceso exclusivo para ambulancias en la parte trasera del la obra permite separar los flujos de tráfico, lo que garantiza una mayor eficiencia tanto en la prestación de atención como en la circulación.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

Por otro lado, las conexiones funcionales y directas en todas las plantas garantizan la continuidad de la atención dentro del hospital. Las unidades funcionales se han ubicado y distribuido en diferentes plantas según las necesidades de atención, lo que aumenta la eficiencia técnica.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

Las salas de hospitalización están separadas de las áreas de cuidados intensivos, lo que permite a los pacientes en recuperación disfrutar de un entorno lo más tranquilo posible. Las amplias habitaciones, en su gran mayoría individuales, favorecen una labor clínica eficiente, preservando al mismo tiempo la privacidad y el bienestar del paciente.

La arquitectura del centro hospitalario

Cada decisión se consideró al detalle para ofrecer un entorno sanitario funcional, luminoso, acogedor y que brindara atención personalizada. Este objetivo se aplicó al rediseño de la entrada principal del hospital, a la adaptación de las unidades clínicas a grupos de pacientes específicos, a la planificación de una distribución espacial clara y eficiente, y a la integración del color, las obras de arte, los materiales naturales y los espacios públicos inspirados en la naturaleza.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

Asimismo, se prestó especial atención a fomentar el bienestar y la sensación de seguridad, mediante espacios cálidos y relajantes para las madres y sus bebés, y a la vez lúdicos y reconfortantes para los niños. Los espacios pensados ​​para las familias, la circulación fluida y un patio interior público mejoran la calidad de vida y apoyan los objetivos terapéuticos.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

La nueva unidad de psiquiatría infantil y adolescente está totalmente integrada, pero cuenta con una entrada independiente y un patio terapéutico, lo que reduce el estigma asociado a la psiquiatría y mejora la experiencia de los pacientes jóvenes.

El personal se beneficia de instalaciones ergonómicas y eficientes, áreas de descanso exclusivas y un amplio y seguro aparcamiento para bicicletas conectado a la red de carriles bici de la ciudad. Los grandes ventanales situados al final de los pasillos de las plantas de hospitalización, maternidad y neonatología proporcionan abundante luz natural y vistas al paisaje circundante, lo que contribuye a reducir el estrés y la fatiga del personal, además de facilitar la orientación de los pacientes.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

Dada la densidad del programa y su complejidad logística y funcional, la forma del edificio se concibió como un conjunto de bloques, lo que permite visualizar claramente los componentes del programa, integrándolos a la vez en un todo coherente y dentro de una estructura unificada. La ampliación respeta su contexto al integrarse en el terreno y conectarse fluidamente con el hospital existente, al tiempo que afirma un estilo contemporáneo que perdurará.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

El lenguaje arquitectónico, a cargo de Jodoin Lamarre Pratte, Yelle Maillé y Équipe A arquitectos, del nuevo pabellón evoca la materialidad de los edificios de ladrillo circundantes, a la vez que refleja el paisaje natural mediante superficies brillantes. Los techos blancos de base mineral reducen el efecto isla de calor y la dependencia del aire acondicionado, mientras que el diseño paisajístico incorpora plantas autóctonas de la región para promover la biodiversidad.

Detalles del diseño

Diversos principios de diseño guiaron el desarrollo de este importante proyecto hospitalario para garantizar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad de las instalaciones. Entre ellos destacan: la agrupación y disposición de funciones, sectores y departamentos según la naturaleza y el nivel de atención requeridos, logrando así un mejor rendimiento técnico y energético, el aprovechamiento al máximo de la luz natural, la integración de nuevas estructuras en el terreno, respetando el entorno natural y construido, la adaptación de los detalles constructivos a las condiciones climáticas locales para asegurar la facilidad de mantenimiento y la durabilidad del edificio y el uso de materiales sostenibles y locales siempre que fue posible.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

Como parte del proceso de certificación LEED v4 —el proyecto aspira al nivel plata— se emplearon diversas estrategias para reducir el impacto ambiental del edificio y promover el bienestar de sus usuarios. Se conservaron los espacios verdes existentes al ubicar la ampliación en el emplazamiento de un antiguo aparcamiento. Además, se fomenta la movilidad sostenible mediante un amplio aparcamiento para bicicletas, seguro y cubierto, conectado directamente a la red de carriles bici de la ciudad, y con puntos de recarga para vehículos eléctricos.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

El edificio está equipado con grifería de bajo consumo de agua y se implementaron medidas para desviar los residuos de los vertederos durante la construcción. El efecto isla de calor y la dependencia del aire acondicionado se reducen con un tejado blanco y de base mineral, mientras que la biodiversidad se promueve con un paisajismo que incluye plantas autóctonas de la región que requieren poco mantenimiento.

La arquitectura de un pabellón materno-infantil que transforma la experiencia hospitalaria

En el interior, los ocupantes disfrutan de excelentes vistas del paisaje natural circundante, y la calidad del aire se garantiza mediante filtros de alta eficiencia y materiales de bajas emisiones. Por último, el diseño biofílico —colores cálidos, madera y formas orgánicas que evocan la naturaleza— contribuye a crear un ambiente interior saludable y agradable para todos.

Más allá de los criterios LEED, y en consonancia con las nuevas normas de rendimiento energético de los edificios, el pabellón está equipado con un sistema de iluminación adaptativa de alta eficiencia que combina sensores de movimiento y control de la iluminación basado en la luz natural.