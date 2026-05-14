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Ana Elvira Vélez es una arquitecta antioqueña egresada del Architectural Association School of Architecture, en Londres (Inglaterra). Durante los últimos 34 años, su firma Ana Elvira Vélez Arquitecta se ha enfocado en la realización de proyectos de vivienda —colectiva y unifamiliar—, así como en desarrollos de equipamientos y espacios públicos. Su obra construye un hilo conductor que une la reflexión sobre el lugar y los hábitos con las formas arquitectónicas propias del trópico.

Ana Elvira Vélez. Cortesía Arquine.

¿Existe alguna característica recurrente, ya sea espacial, material o formal, en sus proyectos?

Más que una característica tangible, lo que se repite es la manera en la que concibo los proyectos, esto es, una línea de pensamiento con la que busco construir una idea de lugar en función de la arquitectura. Esto va desde el entendimiento del encargo que se me hace hasta su reformulación a partir de una lectura de los hábitos, las costumbres y los deseos del cliente.

Otro punto recurrente en mis obras es el cuidado por la secuencia espacial. Me interesa bastante diseñar la forma en la que los componentes de un programa se conectan espacialmente a partir de recorridos que permiten transiciones entre ambientes públicos y privados. Me gusta pensar el proyecto como una sucesión de umbrales que construyen relaciones fluidas y graduales entre el adentro y el afuera.

Para usted, ¿qué material o técnica local en nuestro contexto tiene el mayor potencial para ayudar a construir un sentido de identidad colombiana por medio del diseño o la arquitectura?

No creo que se trate tanto de un material o técnica. Para mí, la identidad la definen las formas de habitar, y estas se hallan presentes en las arquitecturas tradicionales de Colombia.

Hacer que un espacio se sienta humano: Ana Elvira Vélez sobre arquitectura y pertenencia

Por ejemplo, los corredores de las casas campesinas de influencia española, los zaguanes y los patios son parte de un repertorio de respuestas espaciales a nuestra condición tropical y promueven maneras de habitar en estos “entre espacios”, que no son ni exteriores ni interiores del todo.

Creo que nuestra labor como arquitectos contemporáneos consiste en identificar en ellos unos valores claves para nuestra identidad, pero siempre reinterpretándolos, nunca copiándolos.

¿Qué intereses o búsquedas particulares exploraron en su más reciente proyecto?

Desde hace un tiempo he tenido una obsesión por las ventanas y he explorado con ellas en mis proyectos. Creo que estas también tienen que ver con la identidad local de la arquitectura, pues no es lo mismo una ventana árabe que una en un país nórdico. Estas se encargan de concatenar el adentro con el afuera.

Siento que la industrialización de estos elementos ha contribuido a borrar aquellas huellas propias y ha convertido a las ventanas en objetos genéricos que priorizan la sistematización de sus elementos sobre las condiciones culturales o climáticas específicas del entorno. Por este motivo, me interesa entenderlas más como un lugar que como un mecanismo. Tomo fotos de ellas en todas partes.

Más allá de lo visual, ¿qué experiencia sensorial o emocional quiere usted causar con su trabajo?

Quiero que las personas sientan que pertenecen a ese lugar que se forma entre el entorno y el proyecto. No me gusta construir espacios anodinos.

¿Cuáles son sus influencias?

La verdad es que hoy no veo muchos arquitectos. Me encanta Josep Antoni Coderch, un arquitecto catalán que además era fotógrafo, y precisamente sus fotos son lo que más miro de él. Me interesa el modo en que usa la fotografía para enmarcar lo importante.

Hacer que un espacio se sienta humano: Ana Elvira Vélez sobre arquitectura y pertenencia

Podría decir también que me influencia la actitud de ser una observadora constante de lo cotidiano. Considero que cuestionar lo común y corriente, como por ejemplo la forma en la que una banca funciona, es en sí una influencia.