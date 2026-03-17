El reto de este proyecto, a cargo de la firma Ark-Shelter, consistía en diseñar una vivienda de fin de semana totalmente funcional en una superficie de tan solo 20 metros cuadrados, logrando una comodidad sin concesiones junto con una completa autonomía energética en las condiciones climáticas locales. La cabaña está situada al borde de los viñedos de Zlatý Roh, aproximadamente a 3 km del restaurante ECK.

Una pequeña cabaña convertida en un santuario suficiente para el descanso

Encaramada sobre el castillo de Devín, el emplazamiento ofrece una vista panorámica de los viñedos hacia la puesta de sol sobre los Alpes austriacos. El lugar posee una atmósfera especial, y la intención arquitectónica era crear un santuario que proporcionara seguridad en todas las estaciones, manteniendo al mismo tiempo una conexión inmediata e ininterrumpida con el paisaje circundante.

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El diseño de la cabaña

La estructura del la vivienda responde a la vista mediante una apertura radical: dos lados de la casa cuentan con terrazas plegables que, una vez bajadas, revelan paredes de vidrio corredizas. Un sistema de sombreado integrado protege el acristalamiento de altura completa de la fachada principal. La mayor parte de la vida diaria se desarrolla en el umbral entre estas aberturas.

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Al expandirse, el interior fluye sin interrupciones hacia las terrazas, multiplicando óptica y funcionalmente la superficie útil. El interior no se separa del exterior, contrario a esto, ambos espacios funcionan en fluida continuidad.

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Detrás de la sala de estar principal se encuentra una cocina compacta, seguida de un baño con ducha. Un lavabo de hormigón hecho a medida se ubica directamente en el marco de una ventana, dirigiendo la mirada hacia el bosque: un gesto intencional diseñado para ralentizar el ritual matutino y reconectar las rutinas diarias con la naturaleza.

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Al caer la noche, el espacio se transforma. Una lámpara colgante cuelga del altillo, con su cable extendiéndose hacia abajo; al tirar de ella, la lámpara se eleva para revelar un área de descanso oculta durante el día. La ausencia de una escalera fija mantiene el altillo visualmente discreto, mientras que una escalera retráctil integrada en los armarios aparece solo cuando se necesita.

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Este nivel superior ofrece una atmósfera contrastante: en lugar de paredes de vidrio, un techo sólido envuelve al usuario en un volumen íntimo, con solo una claraboya para observar las estrellas.

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La cabaña está desconectada del mundo no solo emocionalmente, sino también tecnológicamente, funcionando como una vivienda completamente autosuficiente durante las cuatro estaciones. En nuestra latitud, esto requirió un sistema capaz de mantener el funcionamiento invernal sin comprometer la comodidad. El concepto energético combina paneles fotovoltaicos con almacenamiento en baterías y un sistema de respaldo alimentado por gas.

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Por otro lado, los electrodomésticos híbridos cambian automáticamente de electricidad a gas cuando la capacidad de la batería cae por debajo de un umbral definido, priorizando la electricidad para la iluminación y los dispositivos pequeños, al tiempo que permiten que los procesos que consumen mucha energía, como la calefacción y la refrigeración, se adapten de forma flexible a los recursos disponibles.

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El agua de servicio se almacena en un depósito oculto bajo el suelo elevado, junto a un tanque de aguas residuales independiente. La protección contra el sobrecalentamiento se garantiza mediante un sistema inteligente de sombreado y ventilación controlada.

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En verano, el sistema extrae aire más fresco de debajo del lado norte del suelo y expulsa el aire caliente a través de una unidad de recuperación de calor ubicada bajo la claraboya. En invierno, el proceso funciona de forma bidireccional, regulado por sensores de CO₂ y humedad para mantener unas condiciones interiores óptimas.

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En definitiva, la cabina representa una arquitectura de experiencia compacta: mínima en volumen, pero máxima en intensidad espacial e independencia tecnológica.