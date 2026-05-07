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Íngrid Quintana-Guerrero, arquitecta bogotana egresada de la Universidad Nacional de Colombia, ha desarrollado su carrera entre la práctica académica, la investigación y la docencia, esta última como su principal vocación en la Universidad de los Andes, donde enseña desde hace más de quince años.

La arquitectura como práctica crítica entre la docencia, la investigación y la curaduría

Su interés por la historia y la teoría la llevó a formarse en París (Francia) como crítica de la cultura contemporánea e historiadora de la arquitectura, y posteriormente a cursar un doctorado en la Universidad de São Paulo (Brasil), donde investigó a los colaboradores latinoamericanos de Le Corbusier, trabajo que le dio proyección internacional. Su labor se centra en la formación de nuevas generaciones, promoviendo una mirada crítica, curiosa y comprometida con una sociedad más justa.

¿Existe alguna característica recurrente, ya sea espacial, material o formal, en sus proyectos?

Hace mucho tiempo no hago proyectos tradicionales de arquitectura, pero todo lo que hago, tanto en investigación como en curaduría, comporta un pensamiento proyectual. Si bien no trabajo en la resolución detallada de proyectos museográficos, hay una conjunción entre el espacio, las ideas curatoriales, la investigación y las piezas que le dan cuerpo.

La arquitectura como práctica crítica entre la docencia, la investigación y la curaduría

Además del espacio, la otra materia prima de mi trabajo es el fomento al pensamiento crítico: si de alguna manera una clase o una investigación no cuestionan el statu quo o problematizan las circunstancias en las que se desarrolla nuestra acción, entonces creo que no vale la pena darles continuidad.

Desde el ámbito conceptual, me he interesado en averiguar cómo las ideas en arte, arquitectura y diseño han circulado entre nuestra región y el mal llamado “norte global”, derivando en mestizajes, nuevos diálogos y también en conflictos.

Para usted, ¿qué material o técnica local en nuestro contexto tiene el mayor potencial para construir un sentido de identidad colombiana por medio del diseño o la arquitectura?

No creo que sea prudente hablar de identidad en singular. No he sido la única en abordar la construcción de identidades múltiples y sincrónicas en el continente latinoamericano. Naturalmente, uno sugiere que, en estos tiempos de múltiples crisis, debemos ser responsables con la toma de decisiones respecto a la materialización de las obras, pero considero que no es posible afirmar que el asunto no se trata de materiales, sin antes poder asumir una posición ética frente al papel de nuestra labor en la construcción de nuestras identidades y arquitecturas.

¿Qué intereses o búsquedas particulares exploraron en su más reciente proyecto?

He estado codirigiendo un proyecto colectivo alrededor de la propuesta que Germán Samper y su esposa, Yolanda Martínez, gestaron para el barrio La Fragua, en Bogotá. Lo más bonito de esa investigación es que los protagonistas son los habitantes del barrio y las transformaciones que ellos operaron, no el proyecto “puro” del arquitecto.

La arquitectura como práctica crítica entre la docencia, la investigación y la curaduría

Esto me ha acercado a una visión más aterrizada de la arquitectura y del tejido de las ciudades colombianas. Metodológicamente, además de levantar dichas transformaciones a través de fotogrametría y escaneo láser, pudimos desarrollar una pieza documental codirigida por los arquitectos italianos Roberto Lembo y Massimo Leserri.

Aparte de contribuir a la vulgarización del conocimiento de la arquitectura y a la salvaguarda de la memoria de un proceso colectivo, la producción de este corto documental me ha acercado a una de mis pasiones más escondidas y frustradas: el cine.

Más allá de lo visual, ¿qué experiencia sensorial o emocional quiere producir con su trabajo?

Mi trabajo no es visual, aunque se apoya mucho en la documentación gráfica y archivística. De hecho, el principal desafío que tengo es poder vencer la levedad que queda de una comprensión limitada de la arquitectura a partir únicamente de su recepción visual.

La arquitectura es un problema sensorial, háptico —en eso siempre serán relevantes las lecciones de Rogelio Salmona o Fernando Martínez Sanabria—, pero, ante todo, un problema intelectual, que hace frente a problemas complejos desde unas perspectivas técnica, social y ambiental.

La arquitectura como práctica crítica entre la docencia, la investigación y la curaduría

Para mí, el tema del paisaje sonoro se ha convertido recientemente en una pieza clave para relacionarme con la ciudad y darla a conocer desde esta perspectiva crítica y holística. Me gusta trabajar con material audiovisual, en particular con el cine, porque conjuga imagen, sonido y palabra en el tiempo.

¿Cuáles son sus influencias nacionales o internacionales?

No me gusta hablar de “influencias”; siento que es una palabra que denota pasividad, una relación de arriba para abajo. Prefiero hablar de diálogos, de contrainfluencias y de reverberaciones.

En el caso particular de mi trabajo, tengo que hablar, inevitablemente, de quienes han sido referentes a la distancia, personajes como Kathleen James-Chakraborty o Silvia Rivera Cusicanqui, mujeres que han sabido controvertir una visión colonial del mundo desde diferentes ámbitos de la historia.

La arquitectura como práctica crítica entre la docencia, la investigación y la curaduría

Mi acervo arquitectónico personal es ecléctico y muy numeroso, con un respeto profundo a los clásicos modernos. Frank Lloyd Wright es, de lejos, el que más me emociona. Tengo una relación muy estrecha con la arquitectura de Lina Bo Bardi gracias a los años que pasé en Brasil. También mencionaría a Marcel Breuer y a esos descubrimientos que están más o menos lejos del mainstream y que solo pueden ocurrir in situ: Justino Serralta, en Montevideo; José Cruz Ovalle, en Chile, y Solano Benítez, en Paraguay.

Por otro lado, mi carrera como investigadora se debe mucho a quienes fueron mis maestros a lo largo de mi perenne formación y a grandes interlocutores que me he ido encontrando en el camino, tanto en Colombia como fuera de ella, todos ellos observados con sentido crítico: Ricardo Daza, Silvia Arango, Hugo Segawa, Fernando Lara y Ruth Verde Zein.