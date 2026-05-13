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Con más de dos décadas de experiencia, Liliana Gutiérrez y Andrea Sánchez, de StudioSUR, han construido una práctica que trasciende lo formal de la arquitectura interior para centrarse en lo esencial: cómo se perciben los espacios.

¿Qué son los ‘espacios vitamina’?: La arquitectura interior como herramienta de cuidado

¿Existe alguna característica recurrente, ya sea espacial, material o formal, en sus proyectos?

Nuestros proyectos no se definen por una forma, sino por una intención: diseñar espacios que se sientan bien. En StudioSUR entendemos el diseño como una herramienta de bienestar, razón por la cual comenzamos escuchando a las personas, a la cultura, al lugar. La luz natural, los materiales honestos, la flexibilidad y la naturaleza aparecen constantemente.

Sin embargo, lo esencial no es visible: es la emoción. Diseñamos desde la empatía para crear espacios que conectan, regulan y transforman, porque cuando un espacio se siente bien, todo cambia.

¿Qué material o técnica local en nuestro contexto tiene el mayor potencial para construir un sentido de identidad colombiana por medio del diseño o la arquitectura?

Nos interesa menos el material y más su significado. Colombia tiene una riqueza artesanal que, reinterpretada, puede construir identidad contemporánea. La madera, las fibras, la cerámica y los textiles dejan de ser acabados para convertirse en experiencia.

¿Qué son los ‘espacios vitamina’?: La arquitectura interior como herramienta de cuidado

Materiales que se sienten, que envejecen con dignidad, que cuentan historias, que conectan a las personas con el territorio, y en especial, que hacen que un espacio no solo se vea colombiano, sino que se sienta profundamente humano.

¿Qué intereses o búsquedas particulares exploraron en su más reciente proyecto?

Hoy estamos explorando una pregunta clave: ¿cómo diseñar espacios que cuiden? Desde nuestro marco Humano+, integramos pensamiento creativo, diseño basado en evidencia y centrado en las personas para crear entornos que no solo funcionan, sino que regulan, inspiran y acompañan.

¿Qué son los ‘espacios vitamina’?: La arquitectura interior como herramienta de cuidado

Más que redefinir un tipo de espacio, estamos replanteando la manera en que habitamos los interiores. Trabajamos desde conceptos como workspitality, en el que se integran las experiencias del hotel, la oficina, el café y el hogar, para dar paso a lo que en StudioSUR llamamos “Espacios vitamina”: lugares que hacen sentir bien, generan bienestar y dejan huella.

¿Qué son los ‘espacios vitamina’?: La arquitectura interior como herramienta de cuidado

Así mismo, nos interesa revitalizar espacios cada vez más: reconocer el valor de lo existente y transformarlo con una nueva intención, más humana, sensible y sostenible.

Más allá de lo visual, ¿qué experiencia sensorial o emocional quieren causar en su trabajo?

Queremos que las personas se sientan mejor, es decir, que un espacio calme, active, abrace o inspire. Diseñamos con todos los sentidos, luz, sonido, textura, aroma y proporción, porque el bienestar no es casual: es intencional.

¿Qué son los ‘espacios vitamina’?: La arquitectura interior como herramienta de cuidado

Nos interesa crear espacios que inviten a quedarse, que generen conexión, dignidad y pertenencia. Espacios que se recuerdan… porque se sienten.

¿Cuáles son sus influencias?

Nuestras influencias viven en los cruces: entre lo global y lo local, entre la ciencia y la emoción, y entre arquitectura, biofilia, neurociencia, psicología y diseño centrado en las personas.

¿Qué son los ‘espacios vitamina’?: La arquitectura interior como herramienta de cuidado

Nos inspiran las formas reales de habitar, más que las tendencias. Pero, sobre todo, nos guía una convicción: el diseño tiene el poder de transformar la vida. Un buen espacio no solo se ve bien. Se siente, se vive y deja huella.